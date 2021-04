Guten Tag, ich bin Yusuf und 29 Jahre alt. Ich studiere in Göttingen, Finanzen, Rechnungswesen und Steuern (M.Sc) Ich beschäftige mich seit 8 Jahren mit Aktien und seit über 5 Jahren investiere ich auch. Nach dem Gewinn des Planspieles der Sparkasse und mit Beginn meines Studiums finge ich an, Aktien zu kaufen. Das erste Jahre lief nicht so gut, und ich überschätze mich (gerade mit Hebelzertifikaten). Seit der Corona-Krise bekam ich immer mehr Fragen von Kollegen, (über Instagram, Facebook und privat) die auch anfangen wollten zu investieren. Seit dem bin ich mit sicherer geworden, dass ich das Wissen teilen müsste. Daher entschloss ich mich spätestens 2021 mit einem Wikifolio anzufangen. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre