Biotec Growth

Handelsidee

Die weltweite Biotech-Branche gilt als Wachstumsmarkt schlechthin. Nach Angaben des Wirtschaftsverbandes der forschenden Pharma-Unternehmen (vfa) wuchsen die Umsätze mit gentechnisch veränderten Medikamenten (Biopharmazeutika) allein in Deutschland 2019 gegenüber 2018 um 13 Prozent auf 12,7 Milliarden Euro.



In Zeiten von Covid-19 und der erhöhten Bedeutung von Nachhaltigkeit stehen der Biotech-Branche eine Zukunft von immenser Bedeutung bevor.

Ziel ist es also sich diese Veränderungen und Chancen zunutze zu machen und als Sieger aus der aktuellen Krise hervorzugehen.