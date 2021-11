Handelsidee

In diesem Wikifolio möchte ich die größten Aktien und ETFsmit ein paar Risikoaktien mischen.

Alle Aktien und ETFs sollen langfristig gehalten werden jedoch regelmäßig auf Aktualität üerprüft und neu bewertet werden.

Derzeit möchten wir vom Umdenken in der Klimakrise profitieren und in die Zukunftsbranchen zu investieren mehr anzeigen