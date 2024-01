Das Portfolio "Top 20 Global Dividend ETF S" basiert auf den öffentlich zugänglichen Informationen von JustETF und umfasst vorrangig die 20 ETFs mit der aktuell höchsten Ausschüttungsrendite. In Bezug auf das Fondsvolumen der ausgewählten ETFs besteht keine festgelegte Untergrenze. Eine Betragsuntergrenze von weniger als 10 Millionen Euro ist möglich, um das maximale Potenzial auch bei kleineren ETFs mit hoher Ausschüttungsrendite zu erschließen. Die Überprüfung und Anpassung des Portfolios erfolgt in der Regel zu Beginn der Monate Februar, Mai, August und November, wobei eine gleichmäßige Investition in alle ausgewählten ETFs angestrebt wird. Die Dividendenerträge des Portfolios werden thesauriert. Bei erheblichen Preisschwankungen oder Marktvolatilität besteht die Möglichkeit, Anpassungen jederzeit vorzunehmen. Alle Positionen sind durch entsprechende Stop-Orders abgesichert, um potenzielle Totalverluste zu verhindern. Der Anlagehorizont ist langfristig ausgerichtet.