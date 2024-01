Faktor Momentum Trader

In diesem wikifolio sollen wachstumsstarke Aktien aus den USA und Europa mit einem hohen Momentum gehandelt werden. Die maximale Gewichtung eines Sektors bzw. Branche soll in der Regel nicht mehr als ca. 20% betragen. Zur Risikominimierung sollen die einzelnen Positionen nicht größer als ca. 20% des Gesamtkapitals sein und bei jedem Trade soll nicht mehr als ca. 10% des investierten Kapital riskiert werden. Es soll dabei folgende Strategie verfolgt werden: 1) Ein- und Ausstiegssignale sollen mit Hilfe von Charttechnik, technischen Indikatoren und Trendfolgemodellen ermittelt werden. 2) Das Portfolio soll je nach Marktlage maximal etwa 20 Positionen enthalten. 3) In unsicheren Marktphasen soll das Hedging des Portfolios möglich sein. Der Anlagehorizont soll überwiegend kurz- bis mittelfristig sein.