Investment in Wasserstoff Aktien - Der Name ist Programm in Arnd-Rüdiger Schwarzs wikifolio. In seinem wikifolio will der Trader in verschiedene Aktienwerte aus dem Bereich "Wasserstoff" investien. In der Regel trifft er die Anlageentscheidung aufgrund fundamentaler Daten. Neben den potentiellen Wachstumsaussichten des jeweiligen Unternehmens, sollen auch Kennzahlen wie das Kurs-Gewinn-Verhältnis oder auch das Discounted-Cash-Flow-Verfahren in die Entscheidung miteinfliessen. Arnd-Rüdiger Schwarz selbst meint: „Wasserstoff wird uns noch lange begleiten“. Bisher hat Schwarzs wikifolio trotz der volatilen Wasserstoff-Branche eine überaus positive Performance erzielt.