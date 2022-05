Die Bestseller-wikifolios im April

Für die wikifolio-Trader stellt dieses Umfeld natürlich eine Herausforderung dar. Vor allem weil zuletzt die vorher extrem gut gelaufenen Tech-Aktien unter Druck geraten sind. Umso beeindruckender ist die Bilanz der vergangenen Monate bei den drei wikifolios, die im April die höchsten Zuflüsse in die entsprechenden Zertifikate verzeichnen konnten. Dass die Bilanz so beeindruckend ist, liegt daran, dass sich die Trader die aktuellen Gewinner ins Depot holten – das sind zum Beispiel Werte aus der Rohstoff- bzw. Energiebranche oder ganz allgemein Aktien, die vom inflationären Umfeld profitieren.

In der Auswahl

wikifolio-Zertifikate mit investiertem Kapital von maximal 20 Millionen Euro

wikifolios mit einem maximalen Verlust, der nie höher als 50 Prozent war

mindestens 10 Käufe beim jeweiligen wikifolio-Zertifikat im Bewertungszeitraum

Die beliebtesten wikifolios im April sind...

wikifolio Performance seit Beginn Zertifikatkäufe Kapitalzuwachs im April (in Euro) MAI Energy Selection +415,9 % (seit 09.03.2020) 183 1 037 477,81 Multi-Asset Allokation +256,5 % (seit 16.05.2018) 206 1 015 984,54 Value meets Momentum +73,2 % (seit 12.10.2020) 27 558 787,76

Immer auf dem Laufenden bleiben! Nutze jetzt alle Vorteile von wikifolio: Setze deine Lieblings-wikifolios auf deine Watchlist, verfolge ihre Entwicklung und verpasse keinen Trade und kein Kommentar. Jetzt kostenlos registrieren! Jetzt registrieren!

400 Prozent Kursplus mit Energie-Aktien

Zum ersten Mal an die Spitze des Anlegerlieblinge-Rankings hat es Robert Zschorlich ( MarcAurelInvest) mit seinem wikifolio MAI Energy Selection geschafft. Seit dem Start des Musterdepots im März 2020 hat sich der Wert des Portfolios verfünffacht. Bei einem Maximalverlust von 42 Prozent bedeutet das bislang eine durchschnittliche Jahresperformance von 110 Prozent. In dem herausfordernden Umfeld des laufenden Jahres gelang dem Trader ein Plus von 37 Prozent. Und das alles ohne den Einsatz von Hebelprodukten.

Die starke Performance verdankt er dem Höhenflug der von ihm ausgewählten Aktien mit Bezug zur Energiebranche. Auf diese spezialisiert sich Zschorlich in seinem wikifolio, wobei er nicht die gesamte Branche, sondern nur die nach seinen Analysen jeweils interessantesten Bereiche des Energiemarktes abdecken will. Die vermutlich bevorstehenden Importverbote für russisches Öl könnten dem Sektor weiterhin fundamentale Unterstützung bieten.

MAI Energy Selection MarcAurelInvest DE000LS9QMB4 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +439,7 % seit 09.03.2020

+116,6 % 1 Jahr - Risiko-Faktor

EUR 3.384.952,10 investiertes Kapital Ø-Performance pro Jahr: +110,7 Prozent

250 Prozent Performance mit Inflations-Gewinnern

Ebenfalls stark auf den Energie-Sektor (konkret Uran, Öl, Gas und Kohle) sowie das Immobilien-Segment konzentriert sich zurzeit Philipp Weller ( Phillippoooo) in seinem seit vier Jahren bestehenden wikifolio Multi-Asset Allokation. Das liegt daran, dass der Trader im aktuellen Umfeld gezielt nach Unternehmen sucht, die sich seiner Meinung nach in einem inflationären Umfeld gut entwickeln. Das hat ihm seit Jahresanfang eine positive Performance von 32 Prozent und seit dem Start von 250 Prozent beschert. Der Maximalverlust liegt dabei bei überschaubaren 22 Prozent.

Grundsätzlich strebt der Trader eine offensive Ausrichtung seines Depots an. Der Hauptfokus liegt auf Aktien und Aktien-ETFs, während andere Assetklassen je nach Marktlage beigemischt werden sollen. Aktuell findet sich hier zum Beispiel zur Absicherung gegen fallende Kurse ein moderat gehebelter Short-ETF auf den S&P 500, der dank der jüngsten Korrektur des Index bereits ein Plus von 19 Prozent erwirtschaften konnte.

Multi-Asset Allokation Phillippoooo DE000LS9NF29 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +261,7 % seit 16.05.2018

+95,7 % 1 Jahr - Risiko-Faktor

EUR 2.244.980,19 investiertes Kapital Ø Performance pro Jahr: +37,2 Prozent

Stabile Entwicklung dank spannender Strategie-Kombi

Die Absicherung des Portfolios durch inverse ETFs ist auch für Thomas Spier ( TSTrading) eine Option. Genutzt hat er diese in seinem wikifolio Value meets Momentum zuletzt Ende März. Da gab es aber nur einen sehr kurzen Trade auf der Short-Seite beim DAX. Ansonsten setzt der von Susan Levermann inspirierte Trader weiterhin voll auf Einzelwerte. Dadurch ist die dynamische Aufwärtsbewegung seines Musterdepots in den vergangenen Monaten etwas ins Stocken geraten. Zu schlimmeren Einbrüchen kam es dabei aber ganz und gar nicht. Bei einer Gesamtperformance von 72 Prozent seit Oktober 2020 liegt der maximale Verlust immer noch bei sehr geringen 10,5 Prozent. Die Auswahl der Depotwerte erfolgt auf Basis von quantitativen Aktienstrategien. Konkret kombiniert er hier einen klassischen „Value“-Ansatz mit einer „Momentum“-Strategie. Das Portfolio ist recht breit gestreut. Der größte Titel kommt aktuell auf eine Gewichtung von nur vier Prozent.

Value meets Momentum TSTrading DE000LS9SHP0 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +76,8 % seit 12.10.2020

+19,1 % 1 Jahr 0,79 × Risiko-Faktor

EUR 2.326.314,80 investiertes Kapital Ø-Performance pro Jahr: +42,2 Prozent