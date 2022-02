Die Bestseller-wikifolios im Januar

Der DAX hielt sich dabei mit einem Rückgang von „nur“ 2,6 Prozent noch recht gut. Der Nebenwerte-Index SDAX hingegen geriet mit acht Prozent unter die Räder. Auch bei den zuvor so stark gestiegenen Tech-Aktien kam es zu einer spürbaren Korrektur. Der Favoritenwechsel hin zu Value-Titeln zeigt sich auch bei den Bestseller-wikifolios im Januar. Auf dem Treppchen weht dieses Mal frischer Wind – hier die drei wikifolios mit dem größten Zuwachs an investiertem Kapital im zugehörigen Zertifikat im Januar 2022.

Das beliebteste Musterdepot bei den Anlegern war im vergangenen Monat das wikifolio Value meets Momentum von Thomas Spier ( TSTrading ). Er hat seine Handelsidee aus dem bei vielen wikifolio-Tradern sehr beliebten Buch „Der entspannte Weg zum Reichtum“ von Susan Levermann abgeleitet. In seinem selbst entwickelten quantitativen Modell werden jedoch zwei unterschiedliche Börsenstrategien miteinander verknüpft. Zunächst verfolgt er einen klassischen „Value“-Ansatz, wo die Unternehmen nach fundamentalen Kennzahlen wie dem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV), dem Kurs-Gewinnverhältnis (KGV) oder der Dividendenrendite analysiert werden. Ergänzend berücksichtigt Spier auch einen „Momentum“-Ansatz, bei dem die relative Stärke der Aktien, deren 52-Wochen-Hoch, Analysten-Upgrades, angehobene Gewinnprognosen und positive Reaktionen auf Quartalszahlen eine Rolle spielen.

Auf Basis all dieser Daten erstellt der Trader eine Rangliste, mit deren Hilfe sich das breit gestreute und in gewissen Phasen auch mit Absicherungen versehene Portfolio zusammensetzt. Bei einem maximalen Drawdown von nur zehn Prozent hat sich der Kurs des wikifolios seit Oktober 2020 um 73 Prozent verteuert.

Passend zum Namen des Musterdepots hat es nun auch das wikifolio Anlegerliebling von Orkan Kuyas ( Facebooktrader ) in die Top 3 unserer Rangliste geschafft. Der durch seine selbst entwickelte Chartstrategie vor allem in den Sozialen Medien bekannt gewordene Trading-Coach hat auch bei wikifolio.com eine große Anhängerschaft, wie das investierte Kapital des seit zwei Jahren handelbaren wikifolio-Zertifikats belegt. In diesem Zeitraum gelang ihm ein Kursplus von 44 Prozent bei einem Maximalverlust von weniger als 14 Prozent. Das passt zu seinem Ziel, bei geringem Risiko eine überdurchschnittliche Marktrendite zu erzielen.

Beim Blick auf den Kursverlauf fällt zunächst das satte Plus von über 50 Prozent in der Startwoche auf. Danach bewegte sich der Kurs relativ gleichmäßig gegen Norden. Seit dem vergangenen Herbst und damit drei Monate nach der Emission des wikifolio-Zertifikats fallen die Kursausschläge insgesamt etwas größer aus. Bei einer Performance von 155 Prozent seit Eröffnung und 15 Prozent seit Emission liegt der maximale Verlust bislang bei 19 Prozent.

