Bestseller-wikifolios im Februar

Das wikifolio High-Tech Stock Picking hat einen starken Jahresstart hingelegt. Nach dem Korrekturtief Ende Dezember war der Kurs um rund 25 Prozent gestiegen. Das scheint viele Investoren motiviert zu haben, das wikifolio-Zertifikat in ihr Depot zu nehmen. Stefan Waldhauser ( stwBoerse ), Software-Spezialist und Mastermind hinter „High-Tech Stock Picking“, hatte den Wert des Mitte 2016 eröffneten wikifolios in den ersten Jahren vervierfacht, bevor es im Zuge der allgemeinen Korrektur bei Tech-Aktien zu einem Rückgang von 55 Prozent kam. Trotz der Schwankungen steht unter dem Strich eine solide Performance von durchschnittlich 11 Prozent pro Jahr.

Der Trader setzt in seinem Musterdepot auf langfristig aussichtsreiche Technologie-Unternehmen, die möglichst unter ihrem „fairen“ Wert notieren. Fündig geworden ist er dabei zuletzt vor allem abseits der Big-Techs, von denen sich aktuell nur Alphabet unter den insgesamt 14 Einzelwerten befindet. Die Investitionsquote von 91 Prozent zeigt, dass der Branchenexperte durchaus optimistisch in die Zukunft blickt.

Peter Hirzinger ( Aristokrat44 ) ist mit seinem wikifolio Buy and Hold Dividenden Strateg. erst seit dem Herbst 2020 am Start. Die bisherige Performance kann sich aber sehen lassen: Ein durchschnittlicher jährlicher Wertzuwachs von 19 Prozent gelang Hirzinger bei gleichzeitigem Maximalverlust von rund 11 Prozent. Das Depot des Traders besteht zu einem Drittel aus Exchange Traded Funds (ETF) und zu zwei Drittel aus Aktien. Dabei konzentriert er sich bei einem langfristigen Anlagehorizont und einer ausgewogenen Branchenverteilung auf Werte, die im 5-Jahres-Durchschnitt möglichst eine Dividendenrendite von über 4 Prozent ausweisen. Mit den regelmäßig erfolgenden Ausschüttungen sollen dann immer wieder neue Positionen eröffnet werden.

Das wikifolio Investment in Wasserstoff Aktien gehört schon länger zu den Lieblingen der Anleger. Arnd-Rüdiger Schwarz ( ARMEGAS ) setzt hier mit einem stark diversifizierten Musterdepot auf Aktienwerte aus dem Bereich Wasserstoff und ist damit bislang sehr gut gefahren. Unter dem Strich ist der Kurs des wikifolios seit September 2018 um über 250 Prozent gestiegen. Das bedeutet eine durchschnittliche Wertsteigerung von 33 Prozent pro Jahr. In den vergangenen zwölf Monaten hat sich das Portfolio bei überschaubaren Schwankungen insgesamt stabil gehalten. Der stark von fundamentalen Kennzahlen geprägte Auswahlprozess und die breite Streuung (aktuell 51 Werte) scheinen sich hier auszuzahlen. Dazu hält sich der Trader bei der Anzahl der Transaktionen bewusst zurück und strebt maximal vier Umschichtungen des Depots pro Kalenderjahr an.

Disclaimer: Jedes Investment in Wertpapiere und andere Anlageformen ist mit diversen Risiken behaftet. Es wird ausdrücklich auf die Risikofaktoren in den prospektrechtlichen Dokumenten der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft (Endgültige Bedingungen, Basisprospekt nebst Nachträgen bzw. den Vereinfachten Prospekten) auf www.wikifolio.com, www.ls-tc.de und www.ls-d.ch hingewiesen. Sie sollten den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Die Performance der wikifolios sowie der jeweiligen wikifolio-Zertifikate bezieht sich auf eine vergangene Wertentwicklung. Von dieser kann nicht auf die künftige Wertentwicklung geschlossen werden. Der Inhalt dieser Seite stellt keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.