Die Bestseller-wikifolios im Mai

Zum ersten Mal überhaupt in den Top 3 der Anlegerlieblinge vertreten ist das wikifolio Nordstern von Jörn Remus ( Nordmann2015 ). Dank der nachhaltig starken Performance gelang dafür nun aber direkt der Sprung auf Platz eins. Bei einem vergleichsweise moderaten maximalen Drawdown von unter 30 Prozent weist das Musterdepot kurz vor seinem sechsten Geburtstag eine Gesamtperformance von 330 Prozent aus. Damit konnte der erfahrene Trader einen durchschnittlichen Wertzuwachs von jährlich 28 Prozent generieren. Das in geringem Maße mit einem aktuell sechsfach gehebelten Short-Turbo auf den S&P 500 abgesicherte Portfolio besteht ansonsten zu 70 Prozent aus Einzelwerten. Diese werden je nach Anlagehorizont entweder durch die Analyse von Charttechnik und Kaufverhalten ausgewählt oder aber nach Bewertung, Aussichten und Zukunftsfantasie der Unternehmen.

Deutlich aktiver ist Philipp Haas ( investresearch ) bei seinem im Herbst 2012 eröffneten wikifolio Nebenwerte Europa. Auch hier wurde im Mai bei einem Plus von aktuell 370 Prozent ein neues Allzeithoch markiert. Das durchschnittliche Jahresplus liegt mit rund 20 Prozent fast auf dem Niveau des maximalen Verlustes, was in diesen Größenordnungen beachtlich ist. Das zu 95 Prozent mit Aktien bestückte Musterdepot ist stark diversifiziert und besteht dem Namen des wikifolios entsprechend größtenteils aus kleineren Nebenwerten. Dank seines eigenen Bewertungssystems gelang es bisher sehr gut, das Motto „Kaufe möglichst gute Firmen zu möglichst guten Preisen“ in der Praxis tatsächlich erfolgreich umzusetzen.