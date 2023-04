Die Bestseller-wikifolios im November

Die großen Indizes konnten fast durchweg zweistellige Zuwächse generieren. Den Vogel schoss dabei der deutsche Leitindex DAX ab. Der stieg um 15 Prozent. Eine so starke Bilanz hatte es in einem November zuvor noch nie gegeben. Insgesamt war es das größte Monatsplus seit April 2009. Damals war der Index nach dem Finanzkrisen-Crash sogar um fast 17 Prozent nach oben geschossen. Die Rallye hat auch bei Investoren für Begeisterung gesorgt. Und Lust auf mehr gemacht, wie sich an der Nachfrage nach den wikifolio-Zertifikaten zeigt. Wir stellen daher heute wieder die Top3-wikifolios mit dem größten Zuwachs an investiertem Kapital im abgelaufenen Monat vor. Das Top-Thema der vergangenen Wochen darf da natürlich nicht fehlen.

In der Auswahl

wikifolio-Zertifikate mit investiertem Kapital von maximal 20 Millionen Euro

wikifolios mit einem maximalen Verlust, der nie höher als 50 Prozent war

mindestens 10 Käufe beim jeweiligen wikifolio-Zertifikat im Bewertungszeitraum

Die beliebtesten wikifolios im November sind...

wikifolio Performance seit Beginn Zertifikatekäufe Kapitalzuwachs im November (in Euro) Investment in Wasserstoff Aktien +219,2 %

seit 11.09.2018 256 4.316.905,1 Tech & GreenTech Aktienwerte +374,8 %

seit 17.10.2016 344 3.224.851,6 UMBRELLA +1.108,4 %

seit 16.09.2012 159 3.217.731,6

Wasserstoff bleibt die heißeste Story an den Börsen

Neben der Corona-Pandemie ist Wasserstoff an den Börsen momentan das beherrschende Thema. Zumindest bei Privatanlegern, die Spaß an starken Kursschwankungen haben. Arnd-Rüdiger Schwarz ( ARMEGAS ) gehört zwar nicht zwingend zu dieser Klientel. Sein wikifolio Investment in Wasserstoff Aktien ist bei den Investoren dennoch heiß begehrt. Bei einer Performance von 219 Prozent seit dem Herbst 2018 und 106 Prozent auf Jahressicht ist das wenig verwunderlich. Der Fokus auf Aktien aus dem aktuell heißesten Trend-Thema an der Börse zahlt sich aus. In Euphorie verfällt der Trader selbst deshalb aber nicht. Stattdessen warnt er schon seit längerem vor einer übertriebenen Bewertung der Aktienmärkte. Deshalb hat er die Cashquote auch auf aktuell 44 Prozent angehoben. Zudem setzt er momentan vor allem auf Unternehmen, die nur einen Teil ihrer Umsätze im Wasserstoff-Sektor erzielen und noch nicht so stark im Fokus der Anleger stehen wie die „reinen“ Wasserstoff-Unternehmen. Die beiden Top-Werte sind daher aktuell die Aktien von Air Liquide und Linde.

Investment in Wasserstoff Aktien ARMEGAS DE000LS9NE38 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +254,9 % seit 11.09.2018

-7,6 % 1 Jahr 0,81 × Risiko-Faktor

EUR 13.998.737,16 Investiertes Kapital Ø Performance pro Jahr: +68,7 %

Immer weiter, immer höher

In eine zumindest ähnliche Richtung zielt auch die Anlagestrategie von Vincent Soltau ( Juliette ) in dem wikifolio Tech & GreenTech Aktienwerte . Dort wird in solide Nebenwerte mit hohem Wachstumspotenzial in den Segmenten Technologie und „Green-Tech“ (erneuerbare Energien, alternative Antriebstechniken, etc.) investiert. Bei einer Investitionsquote von rund 92 Prozent beinhaltet das Depot zurzeit 20 Aktien mit einer Gewichtung zwischen 2,4 und 7,0 Prozent. Klumpenrisiken drohen hier also eher nicht. Dass es trotzdem zu stärkeren Korrekturen kommen kann, zeigt der maximale Drawdown von fast 48 Prozent. Der wurde aber längst überwunden. Mit einem Kursplus von 380 Prozent (46 Prozent p.a.) und einer Verdoppelung auf Jahressicht markiert das wikifolio derzeit ein Rekordhoch nach dem anderen.

Tech & GreenTech Aktienwerte Juliette DE000LS9KKY3 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +370,9 % seit 17.10.2016

-23,3 % 1 Jahr 1,01 × Risiko-Faktor

EUR 8.164.886,69 Investiertes Kapital Fokus auf Nebenwerte mit hohem Wachstumspotenzial

67 Prozent Kursanstieg in nur einem Monat

Zum ersten Mal überhaupt ist Richard Dobetsberger ( Ritschy ) mit seinem wikifolio UMBRELLA der Sprung aufs Treppchen im Ranking der Anlegerlieblinge gelungen. Und das, obwohl das Musterdepot in der wikifolio-Rangliste unter den Top-10 steht und das wikifolio-Zertifikat beim investierten Kapital aktuell auf einem ebenfalls sehr guten elften Rang notiert. Dass es diesmal für die Top-3 beim Kapitalzuwachs gereicht hat, dürfte vor allem an der zuletzt mehr als beachtlichen Performance des Traders liegen. Dem gelang seit Jahresbeginn ein Plus von 155 Prozent, wodurch sich die Gesamtperformance auf fast 1100 Prozent oder 35 Prozent pro Jahr vergrößert hat. Die Kursexplosion der vergangenen Wochen mit einem Plus von 63 Prozent auf Monatssicht ist vor allem der im jüngsten Börsenumfeld perfekten Depotbesetzung zu verdanken. Mit Moderna , Palantir und Biontech hat Dobetsberger als Schwergewichte drei echte Kracher in seinem Portfolio. Geholfen hat ihm dabei sicher auch die Tatsache, dass er sich das Molekularbiologe im Bereich der Impfstoffhersteller ganz gut auskennt.

UMBRELLA Ritschy DE000LS9AVX3 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +1.467,5 % seit 16.09.2012

-13,3 % 1 Jahr 0,84 × Risiko-Faktor

EUR 22.231.377,96 Investiertes Kapital Es geht steil nach oben