„Schwacher Euro, niedrige Bewertung – Europa ist attraktiver geworden im Vergleich zu den USA"

Mit Nebenwerte Europa hat Haas ein wikifolio ins Leben gerufen, dass ein Engagement in Aktien ermöglicht, dass es anderswo nur begrenzt gibt, wenn überhaupt. Seit der Erstellung im September 2012 summiert sich die Performance mittlerweile auf 300 Prozent. Transparenz schreibt Haas groß: Youtube-Videos, ein eigener Blog und und und. Follower werden rundum informiert und Investment-Entscheidungen ausführlich kommentiert. Mit dem Börsenradio spricht Haas über die Lage am Aktienmarkt, sein Top-wikifolio Nebenwerte Europa und natürlich über die Neuzugänge im Depot. Dabei ist so gut wie alles: Krieg, Frieden, neue Technologien etwa in der Chipindustrie und ein Fußballverein. Haas' Lieblingsaktie? Sixt , die Autovermietung. Warum und mehr, verrät er im Podcast. Reinhören!