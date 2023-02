KI-Hype: „Die wenigen vermeintlichen Profiteure werden durch die Decke gejagt"

Christian Scheid kommt mit Special Situations long/short auf eine durchschnittliche Performance von 22,8 Prozent pro Jahr. Seit 2013! Mit dem Börsenradio spricht er unter anderem über den KI-Hype, der zum Jahresstart vereinzelt Aktien um 400 bis 500 Prozent in die Höhe trieb. „Die Anleger suchen die Profiteure dieser vermeintlich revolutionären Technologie und die werden dann halt durch die Decke gejagt.“ Gefunden hat Scheid 4 reine KI-Unternehmen - von denen, wie er selbst sagt, unklar ist, ob sie sich langfristig durchsetzen oder in 5 Jahren noch existieren. Vergleichbar ist das Ganze mit dem Wasserstoff-Hype. Wie es ausgeht, weiß auch er nicht, eine Vermutung hat er aber schon. Die aktuelle Marktentwicklung bereitet ihm, vor allem mit Blick auf die USA, sorgen: „Wir kriegen richtige Probleme im Jahresverlauf, weil die Notenbank die US-Wirtschaft in die Rezession schicken wird.“ Und: Tesla-Fan war Scheid ja noch nie, ist er auch weiterhin nicht: „Tesla ist die Mutter aller Meme-Stocks“. Nicht verpassen! Reinhören!

