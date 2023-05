„Ready Player One ist gar nicht so weit von der Realität entfernt“

Mit Nvidia , Activision Blizzard , Microsoft , Sony uvm. setzt Tahvildari im wikifolio Videospiele seit August 2016 diversifiziert auf Aktien aus dem Gaming-Bereich. Die durchschnittliche Performance von 13 Prozent pro Jahr kann sich dabei durchaus sehen lassen. Im Gespräch mit dem Börsenradio erklärt der Trader, wie das Fortschreiten der künstlichen Intelligenz die Gaming-Branche verändert und wie er das Potenzial einschätzt. Ein Ende der Wachstumsstory rund ums Gamen scheint jedenfalls nicht in Sicht: 800 Millionen bis 1 Milliarde Gamer gibt es derzeit weltweit. Trends wie zum Beispiel Social Gaming dürften hier für großes Wachstum sorgen. So glaubt Tahvildari: „Eine Virtual-Reality-Brille wird es vielleicht in jedem Haushalt geben – nicht nur fürs Gaming, sondern für das Pflegen sozialer Kontakte oder für Arbeits-Calls.“

Disclaimer: Jedes Investment in Wertpapiere und andere Anlageformen ist mit diversen Risiken behaftet. Es wird ausdrücklich auf die Risikofaktoren in den prospektrechtlichen Dokumenten der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft (Endgültige Bedingungen, Basisprospekt nebst Nachträgen bzw. den Vereinfachten Prospekten) auf www.wikifolio.com, www.ls-tc.de und www.ls-d.ch hingewiesen. Sie sollten den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Die Performance der wikifolios sowie der jeweiligen wikifolio-Zertifikate bezieht sich auf eine vergangene Wertentwicklung. Von dieser kann nicht auf die künftige Wertentwicklung geschlossen werden. Der Inhalt dieser Seite stellt keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.