„Bei Alternativen zu fossilen Brennstoffen kann man aktuell wenig falsch machen“

In dem fast 17 Minuten langen Interview spricht Scheid über die aktuelle Börsensituation, die angespannte Lage in Italien, den Lithium-Hype und natürlich über Chancen auf dem Aktienmarkt, die er zum Beispiel im Bereich der alternativen Energie sieht: „Alles, was Alternativen zu fossilen Brennstoffen bringt, ist sehr gefragt. Ich glaube, da kann man aktuell wenig falsch machen. Man muss schwache Tage nutzen, um Positionen bei diesen Aktien aufzubauen.“ Warum das so ist und wo sonst auch mit Blick auf 2023 noch was geht, verrät er im Podcast. Hörenswert!