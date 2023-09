„Value-Investor für die 2. und 3. Techwert-Reihe“

Stefan Waldhauser ( stwBoerse ) war jahrelang selbst in der Tech-Branche tätig. Das Silicon Valley kennt er daher, wie kaum ein anderer. Warum in seinem wikifolio High-Tech Stock Picking jedoch kein Amazon , Microsoft , Tesla oder andere große Branchenplayer enthalten sind, begründet sich darin, dass er vor allem Techwerte aus der 2. und 3. Reihe sammelt. „In die großen Techwerte investiert jeder, der Interesse hat – dafür braucht man kein wikifolio.“ Den Mehrwert sieht er nämlich darin unbeliebtere Techwerte zu finden, die mittel- bis langfristig den Markt schlagen.

Disclaimer: Jedes Investment in Wertpapiere und andere Anlageformen ist mit diversen Risiken behaftet. Es wird ausdrücklich auf die Risikofaktoren in den prospektrechtlichen Dokumenten der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft (Endgültige Bedingungen, Basisprospekt nebst Nachträgen bzw. den Vereinfachten Prospekten) auf www.wikifolio.com, www.ls-tc.de und www.ls-d.ch hingewiesen. Sie sollten den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Die Performance der wikifolios sowie der jeweiligen wikifolio-Zertifikate bezieht sich auf eine vergangene Wertentwicklung. Von dieser kann nicht auf die künftige Wertentwicklung geschlossen werden. Der Inhalt dieser Seite stellt keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.