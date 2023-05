Deutsche Post: Einer der Dividenden-Stars im DAX

Registriere dich oder melde dich an, um die wikifolio Insights zur Deutsche Post Aktie zu sehen! Registrieren Login

Bei der Deutschen Post ist das gut zwei Wochen her. Pro Aktie gab es da 1,85 Euro, was einer Dividendenrendite von 4,3 Prozent entsprach. Im historischen Vergleich war das durchaus attraktiv. Im Schnitt der vergangenen zehn Jahre lag die Dividendenrendite bei 3,7 Prozent. Starke 13 von 15 möglichen „Dividenden-Punkte“ Die Ausschüttungspolitik der Deutsche Post dürfte für Aktionäre ohnehin eine wichtige Rolle spielen. Schließlich ist die Dividende seit dem Jahr 2009 in keinem Jahr gesenkt worden. Unter dem Strich hat sie sich in diesem Zeitraum mehr als verdreifacht. Beim Thema „Kontinuität“ erhält die im DAX gelistete Aktie bei der Dividenden-Analyse von aktien.guide daher auch drei von drei möglichen Punkten. Ebenfalls zur Höchstpunktzahl reicht es bei der durchschnittlichen Dividendenrendite der vergangenen zehn Jahre und der Ausschüttungsquote („Payout“) der letzten drei Jahre. Für die aktuelle Dividendenrendite und das Wachstum der jüngsten fünf Jahre gibt es immerhin zwei Zähler, so dass die Deutsche Post in Summe auf eine sehr starke Wertung (13 von 15 Punkten) kommt.

Bestätigte Ziele und ein höheres Brief-Porto

Der Jahresauftakt ist dem Unternehmen mit Blick auf die jüngst veröffentlichten Quartalszahlen ebenfalls gut gelungen. Umsatz und operativer Gewinn lagen trotz Rückgängen im Vergleich zum Vorjahr über den Schätzungen der Analysten. Die Prognosen für das Gesamtjahr wurden bestätigt, wobei im Konsens mittlerweile davon ausgegangen wird, dass die Post das obere Drittel der Zielspannen erreichen dürfte. Der neue Vorstandschef Tobias Meyer muss dabei zusehen, die u.a. durch den jüngsten Tarifabschluss (ca. 400 Mio. Euro in 2023) steigenden Kosten durch höhere Umsätze auszugleichen. Passend dazu fordert die Deutsche Post ab dem kommenden Jahr eine weitere Erhöhung des Briefportos in Deutschland, welches im internationalen Vergleich noch sehr gering sei.

Über 17 Prozent p.a.-Rendite im Depot

Bei wikifolio.com ist die Aktie der Deutsche Post aktuell in ca. drei Prozent aller Musterdepots vertreten. So zum Beispiel in dem bislang sehr erfolgreichen wikifolio Buy and Hold Dividenden Strateg. . Trader Peter Hirzinger ( Aristokrat44 ) setzt hier auf Aktien, bei denen die Dividenden im 5-Jahres-Durchschnitt möglichst bei circa über vier Prozent liegen. Diese Titel sollen dann überwiegend langfristig gehalten werden. Das aktuell 20 Aktien und acht ETFs (meist auch mit Dividenden-Fokus) enthaltene Portfolio konnte in den vergangenen 2,5 Jahren eine Performance von 52 Prozent oder gut 17 Prozent p.a. generieren. Der maximale Drawdown betrug in dieser Phase bislang leidglich 10,8 Prozent. Eine insgesamt sehr überzeugende Bilanz.

Buy and Hold Dividenden Strateg. Aristokrat44 DE000LS9RMH9 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +49,6 % seit 07.10.2020 +13,5 % 1 Jahr 0,44 × Risiko-Faktor EUR 141.109,50 Investiertes Kapital Ø-Perf. pro Jahr: +17,2 Prozent

