KI-Platzhirsch Microsoft: Eine Aktie für jedes Depot?

Registriere dich oder melde dich an, um die wikifolio Insights zur Microsoft-Aktie zu sehen! Registrieren Login

Glaubt man den Analysten, dann bietet das aktuelle Kursniveau tatsächlich eine günstige Einstiegsgelegenheit. Die insgesamt 18 bei aktien.guide hinterlegten Studien ergeben im Mittelwert ein Kursziel von rund 74 Euro. Damit hätte die Bayer-Aktie ein Potenzial von 37 Prozent. Zu den größten Optimisten zählen die Strategen der Citigroup, die den fairen Wert des Pharmakonzerns sogar bei 97 Euro sehen. Trotz eines „schwierigen Jahresauftakts“ haben die Analysten ihr „Kaufen“-Votum nach den Q1-Zahlen noch einmal bestätigt. Unter Druck geraten ist die Aktie wohl vor allem deshalb, weil bei der bestätigten Jahresprognose wahrscheinlich nur das untere Ende erreicht werden dürfte. Zudem belastet die deutliche Verschlechterung der Gewinnmargen im Pharmabereich im Startquartal.

Besonders spannend für Microsoft -Fans und -Aktionäre war der 25. April. Der Tech-Gigant hat Zahlen fürs dritte Geschäftsquartal (per Ende März 2023) vorgelegt, die sich durchaus sehen lassen konnten. Die Geschäfte laufen dank gefragter Software- und Cloud-Services rund. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um sieben Prozent, der Nettogewinn sogar um neun. Die Erwartungen der Analysten hat Microsoft damit übertroffen.

An vorderster Front im AI-Race

Die Aktie legte sogleich einen Freudensprung aufs Börsenparkett – um rund acht Prozent verteuerte sich das Papier am nächsten Handelstag. Damit marschiert sie rasant gen Allzeithoch. Charttechnisch sieht das Papier vielversprechend aus, weiß wikifolio Trader Richard Dobetsberger. Die Aktie steckt in seinem wikifolio UMBRELLA : „Microsoft ist toll aufgestellt“, sagt er im YouTube-Kommentar. Nicht zuletzt die Kooperation mit OpenAI und die Integration von ChatGPT mache Microsoft zu einem spannenden und innovativen Unternehmen.

Microsoft plant, KI verstärkt in seine Produkte zu integrieren. ChatGPT soll in MS Word, Excel, PowerPoint und auch Outlook zum Einsatz kommen. Bereits seit Februar arbeitet ChatGPT in Microsofts Suchmaschine Bing mit.

Microsoft-Mitgründer Bill Gates hat jüngst mit seinen Aussagen für Aufmerksamkeit gesorgt: Sobald eine KI die Denkmuster der Menschen, ihre Bedürfnisse und Gefühle verstehe, könnte sie das menschliche Verhalten verändern. Noch existiert eine solche KI nicht, doch Bill Gates gab sich optimistisch, dass Microsoft hier eine führende Rolle spielen werde. Die milliardenschwere Investition in OpenAI’s ChatGPT war der erste Schritt. „Ich wäre enttäuscht, wenn Microsoft nicht dabei wäre. Aber ich bin auch beeindruckt von einigen Start-Ups, wie Inflection“, so Gates. Inflection hat „Pi“ entwickelt, eine „persönliche Intelligenz“, die empathisch, freundlich und hilfsbereit sein soll – ein Begleiter für alle Lebenslagen.

EU gibt grünes Licht für Microsoft-Activision-Ehe

Aber nicht nur die Weiterentwicklung der künstlichen Intelligenz und die Integration in ihre Produkte könnte der Microsoft-Aktie weiteren Rückenwind verleihen. Die Übernahme von Activision Blizzard ist nach wie vor nicht in trockenen Tüchern – und könnte, wenn es denn so weit kommt, dem Unternehmen auch im Gaming-Bereich zu neuen Höhen verhelfen.

Der Deal wurde zuletzt zumindest wahrscheinlicher, denn die EU hat grünes Licht für die Übernahme gegeben. Probleme gibt es noch in Großbritannien, kommt das „Go“ auch von der Insel, so wäre ein saftiges Kursplus möglich.

Auf wikifolio.com beliebt wie eh und je

Die Microsoft-Aktie ist aktuell in fast 1.400 wikifolios enthalten, zu denen es auch ein investierbares Zertifikat gibt. Das ist eine sagenhafte Quote von 14,5 Prozent. Berücksichtigt man nur jene wikifolios, in deren zugehörigem Zertifikat zumindest 100.000 Euro investiert sind, steigt die Quote jener mit der Microsoft-Aktie im Depot sogar auf fast 18 Prozent. Vertreten ist Microsoft unter anderem in den wikifolios von Richard Dobetsberger, aber etwa auch in Cybersecurity Innovators von Dirk Althaus oder GroDiVal TrendInvest von Stefan Uhl.

Das Trading-Sentiment ist positiv. Sowohl auf 7-Tage- als auch Monatssicht wird der Titel häufiger ge- als verkauft.

Trading Sentiment Beliebt wie eh und je: Die Microsoft-Aktie zählt zu den meistgehandelten und meistgekauften Aktien auf wikifolio.com.

Was sagst du dazu? Gehört die Aktie in jedes Depot? Registriere dich und vote mit.

Mehr zum Thema AI: Suchmaschinen-Race: Wer hat die Nase vorn - Alphabet oder Microsoft? Investmentchance AI? Wo wikifolio Gründer Kern das größte Potenzial sieht

Alle wikifolios mit Microsoft im Depot! Erfahre, in welchen investierbaren wikifolios die Aktie vertreten ist und wie Trader das Papier handeln. Zu den wikifolios