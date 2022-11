Neues 11-Jahreshoch bei Aixtron macht Freude

Zwischenzeitliche Rücksetzer werden von Anlegern regelmäßig zum Einstieg genutzt. Die letzte richtig gute Chance dazu gab es Ende Oktober im Zuge der Q3-Zahlen. Da meldete der Spezialmaschinenbauer einen Umsatzrückgang von 32 Prozent sowie einen Einbruch des Gewinns vor Zinsen und Steuern um sogar 55 Prozent. Dass die Kursverluste bei der Aktie dennoch nur temporärer Natur waren, dürfte an den trotzdem sehr optimistischen Äußerungen des Vorstands gelegen haben. Der begründete die schwachen Zahlen mit Verzögerungen bei der Auslieferung fertiger Maschinen wegen fehlender Exportlizenzen der Bundesregierung und verwies gleichzeitig auf den um 25 Prozent gestiegenen Auftragseingang. Im Schlussquartal rechnet Aixtron mit Rekordzahlen, weshalb die Umsatzprognose für das Gesamtjahr noch einmal bestätigt wurde.

Ein Outperformer im Outperformer-Index

Bei den wikifolio-Tradern ist die Aktie dank der starken Performance überdurchschnittlich beliebt. In den vergangenen sieben Tagen war Aixtron mit 96 Trades und 49 Käufen (51 Prozent) eine der am meisten gehandelten deutschen Aktien auf wikifolio.com. Neu dabei ist seit der vergangenen Woche auch Thomas Klimmek ( TradingAnalyst), der bei dem Titel für sein wikifolio TLAB Tech Trends zugeschlagen hat: „Aixtron gehört zum outperformenden Halbleiter-Sektor und ist im outperformenden TecDax gelistet. Gemäß meiner MST19ARM-Klassifizierung ist Aixtron eine Investaktie, die als Leader den Markt anführt, eine Highclass-Aktie und gleichzeitig Outperformer. Die Marktschwäche der letzten Monate ist an der Aktie fast spurlos vergangen. Die Aktie hat nun einen langjährigen Höchststand erreicht und ist auf dem besten Weg, den 20 Jahre alten Höchststand von 36 Euro zu brechen und damit ein langfristiges Kaufsignal zu senden. Urteil: Kaufen und Halten bis der Trend bricht“.

Der Trader setzt in diesem Musterdepot auf Aktien von Unternehmen, die „fundamental bzw. technisch auf dem Höhepunkt ihrer Entwicklung stehen und über eine stetige und nachhaltige Wachstumsentwicklung verfügen“. Innerhalb von gut vier Jahren brachte ihm dieser Ansatz bei einem Maximum Drawdown von 38 Prozent eine durchschnittliche Jahresperformance von gut sechs Prozent. Mit einem überschaubaren Minus von nur zwei Prozent schlägt sich das wikifolio vor allem in diesem Jahr bislang relativ gut.

TLAB Tech Trends TradingAnalyst DE000LS9NFW1 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +27,7 % seit 01.10.2018

-2,5 % 1 Jahr 0,89 × Risiko-Faktor

EUR 5.102,88 investiertes Kapital Ø-Performance pro Jahr: 6,1 Prozent

Die Frage nach dem richtigen Timing

Lars Gappenberger ( patheus) ist bei Aixtron schon etwas länger investiert. In seinem aktuell nur neun Positionen enthaltenen wikifolio Value Box ist die Aktie der größte Depotwert (gut 13 Prozent Anteil). Über die jüngste Kursentwicklung des Schwergewichts freut sich der Trader, äußert aber auch gewisse Bedenken: „Aixtron übertrifft die 30,00 Euro-Marke. Ein schöner Moment und ein Wert mit starkem Momentum. Die Auftragsbücher sind voll, positive Nachrichten können gut folgen.....aber so langsam steigt die Furcht, den richtigen Moment zum Ausstieg zu verpassen. Schauen wir mal, würde der Kaiser sagen. Die Bewertung ist ambitioniert“. Mit seinem Fokus auf klassische Trendstrategien konnte der Trader den Wert des Portfolios seit dem Start im Sommer 2020 um 126 Prozent oder 41 Prozent pro Jahr steigern und dabei den Maximalverlust bei unter 18 Prozent halten. Seit der Emission des wikifolio-Zertifikats im Sommer des vergangenen Jahres ist der Kurs um zehn Prozent gestiegen.

Value Box patheus DE000LS9SAP5 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +122,8 % seit 31.07.2020

-2,0 % 1 Jahr - Risiko-Faktor

EUR 147.455,78 investiertes Kapital Ø-Perf. pro Jahr: 41,5 Prozent

