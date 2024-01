Das Ende von Evotec?

Registriere dich oder melde dich an, um die wikifolio Insights zur Evotec-Aktie zu sehen! Registrieren Login

Zur Jahrtausendwende fiel der Kurs von 1.000 US-Dollar im Tief bis auf gut sechs Dollar zurück. Ein Verlust von mehr als 99 Prozent. In den vergangenen 21 Jahren jedoch boomte die Aktie und kletterte in dieser Woche auf ein neues Allzeithoch bei mehr als 3.400 Dollar. Ein Plus von mehr als 56.000 Prozent (wir haben bei dieser Wahnsinns-Zahl extra dreimal nachgerechnet…). Was für eine Rallye!

Bereits im vergangenen Jahr war das Unternehmen Opfer von Cyberangriffen geworden und zudem außerplanmäßig aus dem MDAX und dem TecDAX geworfen worden, weil man die fristgerechte Veröffentlichung des testierten Geschäftsberichts verpasst und damit das Basiskriterium der Publizitätspflicht verletzt hatte. Mittlerweile ist Evotec in den Indizes wieder vertreten, hat dafür vor wenigen Tagen aber seinen Vorstandschef verloren. Werner Lanthaler ist zu Jahresbeginn aus persönlichen Gründen zurückgetreten. Er verwies darauf, dem Unternehmen in den nächsten Jahren „nicht bestmöglich dienen zu können“. Mit Blick auf vergangene Directors‘ Dealings des bisherigen Firmenlenkers vermuten Wirtschaftsmedien, dass der Rücktritt womöglich mit einem Verstoß gegen Meldevorschriften für solche Deals oder sogar mit Insiderhandel zu tun haben könnte.

Bei wikifolio.com überwiegt der Optimismus

Die ohnehin traditionell sehr schwankungsfreudige Aktie von Evotec brach nach der Rücktrittsmeldung um mehr als 20 % ein, obwohl versichert wurde, „dass die Umsetzung der langfristigen Strategie planmäßig verläuft“. Dass sich der Kurs im Anschluss etwas erholen konnte, lag wohl auch an der Nachricht über eine Meilensteinzahlung über 25 Millionen US-Dollar von Bristol-Myers-Squibb aus einer Partnerschaft im Bereich Nervenerkrankungen. Bei wikifolio.com stieg Evotec in den vergangenen sieben Tagen zu der am meisten gehandelten Aktie auf. Bei insgesamt 332 Trades überwog mit 236 Käufen eindeutig das Kaufinteresse, wie das aktuelle Trading-Sentiment von Evotec zeigt:

„Deutsche Biotech-Perle“

Zugekauft hat am Freitag zum Beispiel Hans-Jürgen Thees ( CoVaCoRo ), in dessen wikifolio COVACORO die Evotec-Aktie jetzt mit rund 5 % gewichtet ist. Der Trader sieht die positive fundamentale Entwicklung des Unternehmens durch den Abschied des Firmenlenkers nicht gefährdet. Stattdessen könne der Rücktritt mittelfristig aus seiner Sicht sogar „den Weg frei machen für eine Übernahme dieser deutschen Biotech-Perle mit internationalem Renommee“.

Grundsätzlich achtet Thees bei der Auswahl seiner Depotwerte stark auf die fundamentalen Kennzahlen der Unternehmen, was ihm seit dem Start im Frühjahr 2019 eine Performance von 53 % oder gut 9 % p.a. beschert hat. Auf Jahressicht gelang ein überdurchschnittliches Plus von gut 15 %. Ein weiterer Anstieg in eben diesem Ausmaß ist notwendig, um das Depot auf neue Rekordmarken zu hieven.

COVACORO CoVaCoRo DE000LS9NSL7 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +50,7 % seit 15.03.2019 EUR 147.233,76 Investiertes Kapital +11,8 % Performance (1 J) 15,8 % Volatilität (1 J) Ø-Perf. pro Jahr: 9,3 %

Erholungs-Trade schon gut im Plus

Eine Kurzfrist-Spekulation auf eine Gegenreaktion nach dem Kursrutsch hat – ebenfalls am Freitag – Christian Scheid ( Scheid ) in seinem wikifolio Special Situations long/short eröffnet. Der Trader, der nach eigenen Angaben „von längerfristigem Investment absehen würde“, scheint dabei mal wieder ein gutes Timing erwischt zu haben. So steht bei der Evotec-Position aktuell ein Buchgewinn von fast 6 % geschrieben. Das zum Jahreswechsel auf ein neues Allzeithoch gesprungene Portfolio weist gut elf Jahre nach dem Start eine Performance von 655 % aus, was im Jahresdurchschnitt einen Wertzuwachs von satten 22 % bedeutet.

Special Situations long/short Scheid DE000LS9BYB1 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +631,4 % seit 09.11.2013 EUR 3.204.756,15 Investiertes Kapital +6,4 % Performance (1 J) 12,2 % Volatilität (1 J) Ø-Perf. pro Jahr: +22 %

„Kursziel NULL“

Sehr pessimistisch äußert sich hingegen wikifolio Trader Einstein , der sein überaus beliebtes wikifolio Platintrader 1000% Leidenschaft zum Verdruss vieler seine Anhänger nicht investierbar machen möchte. Seine Meinung wird von der Investorengemeinde dennoch wahrgenommen, auch weil sie meist klar und deutlich formuliert ist. Zum Evotec-Papier, das kein Bestandteil seines Depots ist, kommentierte der Trader am Freitag wie folgt: „Die Aktie wird nun zum Spielball von Zockern und Shorties. Kursziel NULL. Gestern wurde das Ende von Evotec eingeläutet.“ Wer am Ende Recht behalten wird, wird wie immer die Zukunft zeigen.

Wie schätzt du die Zukunft von Evotec ein? Teile deine Meinung mit uns:

