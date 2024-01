Die heißesten Aktien der letzten Woche

Werde Teil der wikifolio Community, um die heißesten Aktien der Woche zu sehen! Kostenlos registrieren Login

Ein beeindruckendes Comeback feiern seit einigen Wochen die Aktien der europäischen Großreedereien. Sie profitieren von den stark gestiegenen Frachtraten, weil wegen der anhaltenden Attacken von Huthi-Rebellen auf Schiffe im Jemen die Fahrten durch das Rote Meer vermieden werden. Die begrenzten Kapazitäten in Europa und im Mittelmeer haben die Frachtraten am Spot-Markt in die Höhe getrieben. Die Aktie der dänischen A.P. Moeller Maersk ist in diesem Umfeld auf Monatssicht um über 30 Prozent gestiegen. Allein in der abgelaufenen Woche ging es mit dem Kurs um gut 13 Prozent nach oben. Die wikifolio Trader standen bei der Aktie in den vergangenen Tagen mehrheitlich auf der Käuferseite, wie das aktuelle Trading-Sentiment bei A.P. Moeller Maersk zeigt:

Fear of Missing Out bei A.P. Moeller Maersk

# Name Performance 7 Tage gekauft in folgenden wikifolios 1 Eli Lilly 7,05% Challenger Fraktale 2 Dorian LPG 8,69% PPinvest PREMIUM AKTIEN 3 Suncor Energy 8,12% PPinvest PREMIUM AKTIEN 4 A.P. Moeller - Maersk (A) 13,29% Strategischer Sektorphoenix 5 Intesa 5,99% Berck Offensive

Trading Sentiment:

Buying the Dip bei Aixtron

# Name Performance 7 Tage gekauft in folgenden wikifolios 1 Evotec -16,10% Special Situations long/short 2 Kion Group -5,25% dividends and more 3 Nikola -11,25% Wasserstoff WIRTSCHAFT 2040 4 Bitfarms Ltd -18,57% SystemAlpha 5 Aixtron -11,11% Kunterbunte Mischung

Die Aktie des Spezialmaschinenherstellers Aixtron hat in der vergangenen Woche einen herben Dämpfer erlitten. Der zuvor stark gestiegene Kurs des MDAX-Titels aus Aachen musste einen karnevalistisch (Stichwort 11.11. oder auch 11:11 Uhr) angehauchten Kursrückgang von 11,11 Prozent hinnehmen. Ursächlich dafür dürfte eine negative Einschätzung aus dem Hause der UBS gewesen sein. Deren Analysten haben die Aktie in einer Ersteinschätzung auf „Verkaufen“ gestuft und vor zu hohen Erwartungen bei Umsatzwachstum und Marktanteilsgewinnen im laufenden Jahr gewarnt. Vor allem die Nachfrage nach Anlagen zur Herstellung von Siliziumkarbid-Wafern (SiC-Wafer) dürfte 2024 nach Ansicht der Strategen geringer ausfallen als vom Markt erwartet. Mit einem Kursziel von lediglich 26,90 Euro stellen sich die Schweizer ganz ans untere Ende des auf der anderen Seite bis 53,00 Euro reichenden Kursziel-Korridors. Im Durchschnitt ermitteln die insgesamt 14 Analysten laut aktien.guide zurzeit einen fairen Wert, der mit 39,24 Euro gut 14 Prozent über dem Kurs der Aktie liegt:

Viele wikifolio Trader haben den Kursrücksetzer bei Aixtron zum Anlass genommen, um bei der Aktie einzusteigen. Prominent vertreten ist der Titel zum Beispiel in dem nahe Allzeithoch notierenden wikifolio Zukunftsmärkte International von Lucas Rachner ( LucasR ). Dessen Depotauswahl basiert auf einer Analyse der Geschäftsmodelle sowie der finanziellen Struktur und Profitabilität der jeweiligen Unternehmen.

Zukunftsmärkte International LucasR DE000LS9JZJ4 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +210,9 % seit 13.06.2016 EUR 151.814,10 Investiertes Kapital +55,0 % Performance (1 J) 25,4 % Volatilität (1 J) Ø-Perf. pro Jahr: +15,7 Prozent

Was hältst du von den Einschätzungen der Aixtron Aktie?

Taking Profit bei Kuros Biosciences

# Name Performance 7 Tage verkauft in folgenden wikifolios 1 McKesson 5,93% Nachhaltig und Optimiert 2 Wolftank Adisa 20,00% BIO x KLIMA x UMWELT x FAIR 3 China Water Affairs Group 5,97% Investment Design Value Global 4 Kuros Biosciences 30,22% Aktienchancen 5 DEWB 12,36% Value and Special Opportunities

Die Kursentwicklung des Schweizer Nebenwertes Kuros Biosciences war in den vergangenen Wochen sehr volatil. In der von Herbst bis in den Dezember hinein anhaltenden Hausse-Phase hatte sich die Aktie zunächst mehr als verdreifacht. Anschließend brach der Kurs des Biotechnologieunternehmens dann aber in sich zusammen. Innerhalb weniger Wochen kam es zu einer Halbierung des Marktwertes. Seit Weihnachten läuft es wieder deutlich besser. Fast 50 Prozent konnte die Aktie zuletzt zulegen. Flankiert wurde die erneute Rallye von der am Donnerstag veröffentlichten Meldung, dass der Konzern von der Food and Drug Administration (FDA) in den USA zwei Zulassungen für Produkte aus der MagnetOs-Produktfamilie erhalten habe. Aktuelle Daten einer klinischen Studie hätten bei Wirbelsäulenfusionen klare Vorteile des Knochentransplantats MagnetOs gegenüber dem bisherigen Goldstandard-Verfahren gezeigt, insbesondere bei der schwierig zu behandelnden Patientengruppe der Raucher. Den jüngsten Kursanstieg dürften einige Trader für Gewinnmitnahmen genutzt haben.

Jumping the Ship bei Apple

# Name Performance 7 Tage verkauft in folgenden wikifolios 1 Apple -5,69% SeleccionFuturo 2 Kontron -7,05% TFK Absolut 3 Vonovia -5,69% Investing in global champs 4 Tesla -5,77% Aktien und Perlen 5 Enphase Energy -13,18% Technology and Pharmaceuticals

Mit einem Minus von rund 6 Prozent hat die Aktie von Apple einen klassischen Fehlstart ins neue Jahr hingelegt. Seit Mitte Dezember summieren sich die Kursverluste mittlerweile auf fast 20 Prozent. Neben einer womöglich drohenden Kartellklage durch das amerikanische Justizministerium belasten auch negative Analystenkommentare sowie Berichte über schwache Verkaufszahlen bei den iPhones in China. Einige wikifolio Trader gingen da lieber auf Nummer Sicher und trennten sich von der Aktie. Teilverkäufe hat zum Beispiel Stephan Bauer, stellvertretender Chefredakteur von €uro am Sonntag , bei dem von ihm betreuten wikifolio €uro am Sonntag Offensiv getätigt. Trotzdem ist Apple in dem Portfolio immer noch der zweitgrößte Depotwert.

€uro am Sonntag Offensiv StephanBauer DE000LS9BLR4 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +68,1 % seit 12.08.2013 EUR 4.182.887,91 Investiertes Kapital +3,1 % Performance (1 J) 14,4 % Volatilität (1 J) Ø-Perf. pro Jahr: 5,0 Prozent

Im Konsens sind die Analysten aktuell noch verhalten optimistisch. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 197,53 Euro, was ein Potenzial von 9 Prozent bedeuten würde. Immerhin vier von 44 Analysten voten allerdings mit „Verkaufen“. Der größte Pessimist sieht den fairen Wert der Aktie lediglich bei 125 Dollar.

Wie schätzt du die Lage von Apple ein?

