Value and Special Opportunities

Das Value & Special Opportunities Wikifolio investiert weltweit direkt in Aktien. Dabei soll vorrangig in Unternehmen investiert werden, deren Aktienbewertung oder deren aktuelle besondere Situation möglichst eines oder mehrerer der folgenden Kriterien erfüllt und somit Kurspotenzial eröffnen könnte: - Summe der Einzelteile eines Unternehmens > Marktkapitalisierung („Stub-Value“) - Bilanzqualität (geringe Verschuldung / Kurs unter Buchwert) - Sondersituationen (Übernahmekandidaten, Squeeze-Out-Kandidaten, Sonderdividenden) - Gewinn/Beherrschungsverträge Durch Fundamentalanalyse und Marktbeobachtung sollen interessante Kandidaten für das Wikifolio identifiziert und allokiert werden. Der grundsätzliche Anlagehorizont wird bestimmt durch das Auflösen der Sondersituation oder durch Heben des Bewertungspotenzials, dürfte aber grundsätzlich eher langfristig sein.