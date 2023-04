Grüne Wende an der Börse?

In Deutschland verdrängt die Partei nach den großen Zugewinnen bei der Europawahl laut einer Forsa-Umfrage erstmals die Union als stärkste Kraft. Sie kommen demnach auf 27 Prozent, CDU und CSU verlieren zwei Punkte auf 26 Prozent und die SPD kommt sogar nur noch auf zwölf Prozent. In der Presse wird mit Robert Habeck sogar schon über den ersten möglichen Kanzler der Grünen diskutiert. Im Mittelpunkt der Partei stehen ökologische Themen, insbesondere der Klimaschutz durch umweltfreundlichen Verkehr und erneuerbare Energien. Auch die anderen Parteien versuchen, die ökologischen Themen wieder stärker zu besetzen und wollen mehr für den Klimaschutz tun.

Der Kurs ist zuletzt deutlich angesprungen. Grund dafür sind gleich mehrere sehr positive Entwicklungen. Zunächst hat 2G Energy Anfang des Jahres erste Erfolge mit einem neu entwickelten BHKW auf Wasserstoffbasis gemacht, welches es erlaubt, Strom und Wärme nahezu CO2-frei und hocheffizient zu erzeugen. Dies ist vor allem in der aktuellen Diskussion um eine CO2-Steuer und um ein schnelles Ende der Kohleverstromung ein wichtiger Schritt. Das Thema Wasserstoff nimmt gleichzeitig an der Börse stark an Fahrt auf.

Die Gelder aus dem IPO nutzt Akasol zur Erweiterung der Kapazitäten am Standort in Langen sowie für einen neuen Hauptsitz in Darmstadt inklusive einer weiteren Produktionsstätte und einem Test- und Prüfzentrum. Zudem ist das Unternehmen in den USA auf der Suche nach einem Produktionsstandort, um den Markt dort direkt zu versorgen.