Barrick Gold: Goldminen-Aktien profitieren von aktuellen Turbulenzen

Bei Barrick Gold, dem zweitgrößten Goldproduzenten der Welt, ist der zuvor allerdings auch deutlich gefallene Aktienkurs seit dem Anfang Oktober markierten Jahrestief um mehr als 15 Prozent gestiegen. Dabei profitierte das Unternehmen natürlich von dem Preisanstieg des Edelmetalls. Es gab aber auch hoffnungsvolle Nachrichten von Barrick Gold selbst. Demnach hat New Porgera Limited eine spezielle Bergbaupacht erhalten, wodurch es möglich ist, die Produktion in der über drei Jahre lang instand gehaltenen Goldmine wieder aufzunehmen. Analysten werten das als positives Signal.

Ohnehin sind die Banken für die Aktie von Barrick Gold sehr zuversichtlich. Laut aktien.guide liegt das durchschnittliche Kursziel der Analysten fast 40 Prozent über der aktuellen Notierung:

Wer Gold liebt, kauft Goldminen-Aktien

Auch bei wikifolio finden sich einige Anhänger des Unternehmens bzw. deren Aktie. Wilfried Schopges ( diamant ) hat Barrick Gold schon seit dem Jahr 2016 in seinem wikifolio meinelieblinge . Dort erwirbt der seit über 20 Jahren im Trading-Business aktive Trader bevorzugt Aktien von Unternehmen, deren Produkte er „selbst schätzt und gerne konsumiert“. Gold scheint Schopges also auch privat zu mögen. Die Position bei Barrick Gold wurde im Frühjahr 2020 während des Corona-Crashs noch einmal deutlich aufgestockt, bevor Anfang des laufenden Jahres ein kleinerer Teilverkauf erfolgte. Dabei konnte der Trader einen Gewinn von 39 Prozent eintüten. Aktuell liegt er bei der mit gut drei Prozent gewichteten Aktie noch mit 20 Prozent im Plus. Das Gesamtdepot weist zu seinem zehnten Geburtstag eine Performance von 132 Prozent auf, was einem durchschnittlichen Wertzuwachs von rund 9 Prozent pro Jahr entspricht.

meinelieblinge diamant DE000LS9CRF4 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +129,3 % seit 18.10.2013 EUR 513.686,63 Investiertes Kapital +13,5 % Performance (1 J) 17,0 % Volatilität (1 J) Ø-Perf. pro Jahr: +8,7 Prozent

Viel Cash, zwei Absicherungen – und Gold

Dr. Elmar Peine ( Potter ) ist erst vor sechs Wochen bei Barrick Gold eingestiegen, hat die Stückzahl am vergangenen Freitag dann aber noch mal verdoppelt. Aktuell liegt er bei der Aktie in seinem Anfang 2013 eröffneten wikifolio Das Polit-Büro knapp über dem durchschnittlichen Einstandskurs. Barrick Gold ist damit einer der wenigen ausgewählten Titel, die im aktuellen Umfeld nach Ansicht des erfahrenen Traders „aus politischen Kalkülen einen Wertzuwachs versprechen“. Ansonsten hält er 50 Prozent Cash und hat zwei moderat gehebelte ETFs im Depot, die von fallenden Kursen beim DAX bzw. dem S&P 500 profitieren. Obwohl der Trader mit der jüngsten Entwicklung nicht ganz zufrieden war, kann sich seine Gesamtbilanz bei einem Plus von durchschnittlich 21 Prozent p.a. auf jeden Fall sehen lassen.

Das Polit-Büro Potter DE000LS9BUA1 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +675,8 % seit 03.01.2013 EUR 1.007.271,01 Investiertes Kapital -3,6 % Performance (1 J) 30,1 % Volatilität (1 J) Ø-Perf. pro Jahr: +20,9 Prozent

