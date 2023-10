Die heißesten Aktien der letzten Woche

Werde Teil der wikifolio Community, um die heißesten Aktien der Woche zu sehen! Kostenlos registrieren Login

Die Aktie von Canopy Growth ist einer der absoluten Highflyer des laufenden Monats. Ende August stand der Kurs des kanadischen Cannabis-Unternehmens noch bei unter 0,40 US-Dollar, um dann innerhalb von nicht einmal zwei Wochen bis auf über 1,90 Dollar durchzustarten. Ein Plus von rund 400 Prozent. Auslöser dieser Rallye, die auch andere Branchenplayer erfasst hat, war die Hoffnung auf eine Lockerung der amerikanischen Drogenpolitik bezüglich Cannabis. Das US-Ministerium für Gesundheitspflege und Soziale Dienste hatte angekündigt, dass man die Einstufung von Cannabis überdenken wolle. In der abgelaufenen Woche kam es bei der Aktie zwar kurzzeitig mal zu Gewinnmitnahmen, unter dem Strich ging es aber trotzdem um fast 46 Prozent nach oben.

Fear of Missing Out bei Rüstungsaktien

# Name Performance 7 Tage gekauft in folgenden wikifolios 1 Rheinmetall 14,51 % Deutsche Aktien Top50 2 Lockheed Martin 10,77 % Qualität durch Aktienanalyse 3 Dassault Aviation 7,66 % Stock Pick Weapons und Defense 4 Hensoldt 15,59 % Nachhaltige Dividendenstars 5 DATAGROUP 6,84% Zukunftswerte 2050

Die Ängste vor einer weiteren Eskalation im Israel-Krieg haben zuletzt deutlich zugenommen. Das zeigte sich zum Wochenschluss auch an den Börsen. Vor allem das mögliche Eingreifen des Iran in den Konflikt bereitet Marktteilnehmern große Sorgen. Der Ölpreis ist daraufhin deutlich angesprungen. An den Aktienmärkten gibt es aber auch Profiteure der geopolitischen Entwicklungen. Vor allem die Papiere von Rüstungsunternehmen konnten deutlich zulegen. So stiegen zum Beispiel Hensoldt und Rheinmetall in der abgelaufenen Woche jeweils um ca. 15 Prozent. Die amerikanische Lockheed Martin verbuchte in einem schwachen Gesamtmarkt ebenfalls zweistellige Zuwächse.

Während die zuletzt stark gehypten „Nachhaltigkeits-Indizes“ davon nicht profitieren können, freut sich wikifolio-Trader Alexander Albicker ( MrTecDAX ) seit mehreren Tagen schon über die gute Performance seines wikifolios Dirty Money . Das beinhaltet nämlich nur Aktien von Unternehmen, welche in den verschiedenen ESG / SRI Ratings schwach abschneiden und denen deshalb der Einzug in diese neuen Trend-Indizes verwehrt bleibt. Schon zu Beginn der abgelaufenen Woche hatte er nüchtern konstatiert, dass der vorherige Sonntag ein schlechter Tag für die Welt war, aber ein guter Tag für sein wikifolio. „Nach den Ereignissen in Israel lagen sowohl Ölfirmen als auch Waffenhersteller deutlich im grünen Bereich“, kommentierte der Trader die Entwicklungen, die sich in den Tagen danach dann noch weiter fortgesetzt haben.

Dirty Money MrTecDAX DE000LS9UF87 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +21,9 % seit 01.02.2022 EUR 10.966,72 Investiertes Kapital +20,8 % Performance (1 J) 16,4 % Volatilität (1 J) Ø-Perf. pro Jahr: +12,2 % Prozent

Buying the Dip bei EuroTeleSites

# Name Performance 7 Tage gekauft in folgenden wikifolios 1 ProSiebenSat.1 Media -5,52 % Dividendentitel 2 Aumann -5,21 % SGF: Strategie-Global-Flexibel 3 Qiagen -5,12 % Biotech und Robotik 4 EuroTeleSites -14,67 % Stockpicking Österreich 5 Aurora Cannabis -11,11 % lowvola-familyoffice1

Die österreichische EuroTeleSites dürfte vielen Anlegern noch kein Begriff sein. Gerade mal vier Wochen lang bewegt sich die Aktie erst auf dem Börsenparkett. Die Telekom-Austria-Tochter war im September zu einen Referenzpreis von 4,95 Euro emittiert worden und direkt zum Start heftig unter Druck geraten. Aktuell wird die Aktie nur noch zu rund 3,50 Euro gehandelt.

Bei wikifolio.com wurde die Funkturmfirma, die ein jährliches Umsatzwachstum von 4 bis 6 Prozent anstrebt, bislang ausschließlich gekauft. Christian Drastil ( Smeilinho ) als verantwortlicher Redakteur des Medienunternehmens boerse-social.com hat die Aktie gerade zur größten Position seines wikifolios Stockpicking Österreich gemacht. „Ich bin mittelfristig überzeugt, dass auch diese Funkturm-Story funken wird“, erklärte der Trader zur Begründung. Auch andere Trader haben die Rückschläge bei der Aktie zum Einstieg genutzt und setzen auf einen zeitnahen Turnaround.

Taking Profit bei Tupperware Brands

# Name Performance 7 Tage verkauft in folgenden wikifolios 1 Gold Fields 25,65 % Ausis Gold & Silber Minen 2 Biofrontera 5,75 % Fundamental Investieren 3 Plug Power 11,32 % Verkehrswende 4 Tupperware Brands 81,67 % Sustainable Future Leaders 5 Pan American Silver Corp. 7,26 % Silberminen XXL

Bei der längst zum heiß begehrten Objekt von Börsenzockern gewordenen Aktie von Tupperware Brands setzen sich die wilden Kursschwankungen weiter fort. Ende Juli war der Titel des in finanziellen Nöten steckenden Unternehmens plötzlich aus dem Dornröschenschlaf erwacht. Damals stieg der Kurs innerhalb weniger Tage von 0,60 Euro auf fast sechs Euro. Lange hielt der Höhenflug aber nicht an. Heute vor einer Woche kostetet die Aktie nur noch 1,15 Euro. Dann wurde die Meme-Aktie des amerikanischen Küchen- und Haushaltsgeräteherstellers aber erneut wachgeküsst. Wahrscheinlich haben auch gezielt gestreute Meldungen in speziellen Aktienforen dafür gesorgt, dass der Kurs in der Vorwoche zweitweise bis auf über 2,70 Euro gestiegen ist. Diese Rallye dürften einige der bis dahin investierten wikifolio-Trader für Gewinnmitnahmen oder auch Verlustbegrenzungen genutzt haben, wie das Trading-Sentiment der vergangenen sieben Tage bei Tupperware Brands vermuten lässt:

Jumping the Ship bei Fresenius

# Name Performance 7 Tage verkauft in folgenden wikifolios 1 Fresenius -9,85 % Trend und Handel 2 Carl-Zeiss -5,01 % firstclass growth stocks 3 Krones -5,26 % Sustainable Future Leaders 4 CIE Financiere Richemont -5,31 % glanzvolle Luxus Welt 5 PRO DV -5,33 % Pennystocks & Microcaps

Des einen Freud ist des anderen Leid. Ein Sprichwort, das aktuell auf die Aktien von Novo Nordisk und der Fresenius -Familie zutrifft. Nachdem der dänische Pharmahersteller über Studienerfolge seines Diabetes-Medikaments Ozempic bei Nierenerkrankungen berichtet hatte, gehen Analysten in Zukunft von einer sinkenden Zahl an Dialyse-Patienten aus. Diese an sich sehr erfreuliche Nachricht ließ den Kurs der Aktie von Fresenius Medical Care am Mittwoch zeitweise um 34 Prozent einbrechen. Die Mutter Fresenius, die rund ein Drittel der FMC-Anteile hält, wurde mit in Sippenhaft gezogen. Nach einer Stabilisierung auf reduziertem Niveau stand bei dem DAX-Titel unter dem Strich ein Wochenverlust von fast zehn Prozent. Einige wikifolio Trader gingen da wohl lieber auf Nummer Sicher und trennten sich von der Aktie. Auch Stop-Loss-Verkäufe dürften dabei gewesen sein.

Die Analysten der DZ Bank halten die Reaktion der Marktteilnehmer allerdings für übertrieben. Selbst ohne Berücksichtigung der FMC-Beteiligung ergebe ihr DCF-Modell einen fairen Wert von rund 34 Euro je Aktie, was deutlich über dem aktuellen Kursniveau von Fresenius inklusive FMC liegt. Das leicht von 42 auf 40 Euro reduzierte Kursziel liegt knapp über dem Konsens, der laut aktien.guide bei Fresenius einen fairen Wert von rund 38 Euro ermittelt. Damit hätte die Aktie ein Potenzial von fast 50 Prozent.

