Die heißesten Aktien der letzten Woche

Fear of Missing Out: Käufe bei steigenden Kursen

Die „Fear of Missing Out“ - kurz FOMO – bringt Trader dazu, Aktien zu kaufen, deren Preis bereits deutlich gestiegen ist. Beobachten ließ sich dieses Handelsmotiv letzte Woche bei der VW-Aktie. Das Wertpapier steigt allerdings nicht erst seit letzter Woche, sondern schon seit Herbst 2020. Grund dafür sind die Ambitionen des Unternehmens zum Tech-Konzern à la Tesla zu werden. wikifolio-Traderin Bianca Gappenberger ( Lupina) kommentiert: „Sehr schöne Entwicklung bei VW. Wir sehen VW als langfristiges Investment und trauen dem Unternehmen zu, Tesla mittelfristig im E-Segment anzugreifen. In Norwegen, dem europäischen Musterschüler der E-Mobilität, konnte Tesla bereits bei den Neuzulassungen geschlagen werden.“ In Gappenbergers wikifolio Value Investment World ist die VW-Aktie mit 21,5 Prozent Gewichtung die derzeit größte Position.

Value Investment World Lupina DE000LS9MYN3 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +166,7 % seit 11.12.2017

+150,0 % 1 Jahr 0,93 × Risiko-Faktor

EUR 75.205,93 investiertes Kapital

Buying the Dip: Käufe bei gefallenen Kursen

Das Handelsmotiv „Buying the Dip“ zeigt sich, wenn Trader fallende Aktien in der Hoffnung einer Bodenbildung – also dem kurz bevorstehenden Turnaround – kaufen. Gezeigt hat sich diese Dynamik letzte Woche bei der Befesa-Aktie. Das Wertpapier des Recycling-Unternehmens verlor auf Wochensicht rund neun Prozent an Wert und die Trader griffen zu. Befesa ist spezialisiert auf Recycling von industriellen Reststoffen. Im Jahr 2020 litt das Unternehmen unter niedrigen Rohstoffpreisen und erzielte rund 40 Prozent weniger Gewinn als im Vorjahr. Im vierten Quartal setzte allerdings eine deutliche Erholung ein. Die Aktie erzielte Mitte Jänner 2021 ein neues Allzeithoch und bewegt sich seither auf hohem Niveau seitwärts.

Taking Profit: Verkäufe bei steigenden Kursen

Gewinne mitgenommen haben die wikifolio-Trader vergangene Woche allen voran bei Adevinta. Das norwegische Unternehmen betreibt europaweit Websites für Kleinanzeigen – deutscher Ableger ist die Plattform Shpock. Aufsehen erregte Adevinta zuletzt im Sommer 2020 mit der Ankündigung der Übernahme der Kleinanzeigenspate von Ebay. Der Kurs der Aktie schoss daraufhin in die Höhe. Seit Oktober baut die Aktien von diesem Niveau ab. Für Ernüchterung sorgten zuletzt Bedenken der britischen Wettbewerbsbehörde CMA. Von diesen dürfte sich Adevinta-Investoren in der letzten Woche allerdings frei gemacht haben. Die Aktie gewann knapp zehn Prozent an Wert. wikifolio-Trader machten Kasse.

Jumping the Ship: Verkäufe bei fallenden Kursen

Verkäufe bei fallenden Kursen – das zeichnet die Kategorie „Jumping the Ship“ aus. Geschehen letzte Woche bei Verbio. Die Aktie des Biokraftstoffproduzentens erfuhr 2020 einen regelrechten Hype, weil das Unternehmen während der ersten Hochphase der Corona-Pandemie begann Desinfektionsmittel zu produzieren. Seit Februar scheint nun die Luft raus zu sein. Auf Monatssicht verlor die Aktie 23,5, auf Wochensicht rund 13,5 Prozent. Trotz der Verluste beträgt der Wertzuwachs auf Jahressicht noch 198 Prozent.