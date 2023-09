Die heißesten Aktien der letzten Woche

Werde Teil der wikifolio Community, um die heißesten Aktien der Woche zu sehen! Kostenlos registrieren Login

Bei Amazon ist der Kurs vor allem am Freitag deutlich gestiegen. Grund dafür waren die am Vorabend nach Börsenschluss vorgelegten Geschäftszahlen des weltgrößten Online-Händlers. Der konnte im abgelaufenen Quartal den Konzernumsatz um elf Prozent auf 134,4 Milliarden Dollar erhöhen. Der operative Gewinn stieg sogar von 3,3 Milliarden auf 7,7 Milliarden Dollar. Amazon übertraf damit die Erwartungen der Analysten, auch was die Segment-Ergebnisse in den Bereichen E-Commerce und Cloud-Computing betrifft. Zudem überzeugte das Unternehmen mit seiner Prognose für das laufende dritte Quartal, wo u.a. ein Umsatz zwischen 138 Milliarden und 143 Milliarden Dollar erzielt werden soll. Der eine oder andere wikifolio-Trader hat mit Blick auf die anhaltende Stärke der Aktie nun zugegriffen. Es gab aber auch Gewinnmitnahmen nach dem deutlichen Plus. Ein Blick auf das wikifolio Trading-Sentiment zeigt unter dem Strich einen leichten Käuferüberhang bei Amazon:

Fear of Missing Out bei Airbnb

# Name Performance 7 Tage gekauft ua. in diesem wikifolio 1 Airbnb 11,53% Tourismus Reloaded 2 Marathon Petroleum 7,05% Go Wall Street 3 Petrofac 5,59% PPinvest PREMIUM AKTIEN 4 Aerovironment 16,72% Intelligent Mobility of Tomorrow 5 CrowdStrike Holdings 5,12% Global Prime Standard

Trotz den in New York erlassenen Gesetzen, die das Vermieten von Wohnungen mit einer Dauer von unter 30 Tagen verbieten, schrieb die Aktie von Airbnb letzte Woche ein sattes Plus von über 11 Prozent. Grund dafür war die Nachricht, dass der Wert in den Index S&P 500 aufgenommen wird, um dort voraussichtlich die Aktie des Unternehmens Newell Brands zu ersetzen. Einige Trader ließen sich diese Chance nicht entgehen und stiegen bei dem Titel ein, um am Kursgewinn teilzuhaben. wikifolio Trader Christian Scheid ( Scheid ) kommentierte: „Die Aktie reagierte mit großen Kursgewinnen auf die Nachricht. Wer investiert ist, sollte dabeibleiben.“

Wie schätzt du die Zukunft von Airbnb ein? Teile hier mit uns deine Meinung:

Buying the Dip bei UET

# Name Performance 7 Tage gekauft ua. in diesem wikifolio 1 Delivery Hero -9,84% André lebt 2 Orsted -13,90% Solides Wachstum 3 VinFast Auto -40,82% Nordstern Aktien 4 UET -10,30% Autopilot - Growth 5 Commerzbank -8,29% H.B. Kneis Performers

Die UET-Gruppe , eine Technologiebeteiligungsgesellschaft, war bei einigen Tradern nach einem Einbruch am Wochenstart besonders gefragt. Die Unternehmen der Gesellschaft ermöglichen den Aufbau und Betrieb von Hochleistungs-Gigabitnetzen. Dabei achten sie besonders auf die Energieeffizienz, Nachhaltigkeit und Netzsicherheit. Dass dieses Konzept Früchte trägt, zeigen die veröffentlichten Zahlen. Im ersten Halbjahr des aktuellen Börsenjahres konnte ein Umsatzwachstum von 70 Prozent eingefahren werden. Dass dies die Stimmung der wikifolio Trader erhellte und für Einstiege sorgte, ist an dem eindeutigen Käuferüberhang im Trading Sentiment zu erkennen:

Trading-Sentiment

Michael Kissing ( sirmike ) Michael Kissing ist bei der Aktie schon lange dabei und freut sich über den Kursanstieg: „UET ist eine meiner ältesten Turnaround-Spekulationen und nach 7 Jahren liege ich rund 350 % im Plus. Es war ein langer und steiniger Weg, doch langsam scheint sich das Durchhalten auszuzahlen, wie das starke Umsatz- und Ergebniswachstum inzwischen zeigt.“

Taking Profit bei Covestro

# Name Performance 7 Tage verkauft ua. in diesem wikifolio 1 Covestro 10,30% Deutsche Aktien Top50 2 Northern Data 13,24% Riu Trading mit Hebel 3 Nanorepro 8,84% Globale Nebenwerte 4 Coinbase (A) 5,71% Die Plattformen der Zukunft 5 The Trade Desk 5,64% Wachstumsstarke Disruptoren

Nach dem Kursverfall aufgrund der weltweiten Lieferengpässe und Produktionsprobleme in der Corona-Pandemie konnte sich die Aktie von Covestro langsam wieder zurück kämpfen. Der Kunststoffkonzern litt besonders unter der Schwäche der Bauwirtschaft sowie mangelnder Nachfrage in vielen Zuliefererbereichen. Doch nun hauchten Übernahmegespräche von dem Kaufinteressenten Adnoc dem Wert neues Leben ein. Die Aktie sprang letzte Woche um über 10 Prozent nach oben. Über die Zukunft des Chemiekonzerns herrscht unter Tradern und Analysten Uneinigkeit. Die Mehrheit der Trader entschied sich, die Kursgewinne mitzunehmen und die Aktie zu verkaufen. Ein Blick auf die Analyse von aktien.guide zeigt jedoch ein anderes Bild. Dort empfiehlt die Mehrheit die Aktie zum Kauf:

Jumping the Ship bei TeamViewer

# Name Performance 7 Tage verkauft ua. in diesem wikifolio 1 Uniper -7,97% Top KGV 2 Thermo Fisher Scientific -6,33% interessante Werte 3 TeamViewer -8,70% Aktienuniversum 4 Qiagen -6,39% GLOBAL QUALITY STOCKS 5 NEL -10,42% Westinghaus- Entwickl. begreifen

Nach einem eigentlich überzeugend laufenden Quartal für den Softwarehersteller TeamViewer und zwischenzeitlichen Kursgewinnen von beinahe 50 Prozent, wurde der Trend nach oben nun aufgehalten. Die Analysten der Société Générale äußerten Zweifel über die Zukunft der Aktie. Den Tradern wurde dies wohl zu heikel, weshalb sie den Wert aus ihrem Depot verabschiedeten. Das negative Wochenergebnis von beinahe -9 Prozent bestätigte diese Verkaufsentscheidung.

Wie geht es weiter mit der Aktie von TeamViewer? Stimme ab:

Tagesaktuell die heißesten Aktien der wikifolio Trader sehen Zu den Aktien-Insights