Die heißesten Aktien der letzten Woche

Bei Amazon ist der Kurs vor allem am Freitag deutlich gestiegen. Grund dafür waren die am Vorabend nach Börsenschluss vorgelegten Geschäftszahlen des weltgrößten Online-Händlers. Der konnte im abgelaufenen Quartal den Konzernumsatz um elf Prozent auf 134,4 Milliarden Dollar erhöhen. Der operative Gewinn stieg sogar von 3,3 Milliarden auf 7,7 Milliarden Dollar. Amazon übertraf damit die Erwartungen der Analysten, auch was die Segment-Ergebnisse in den Bereichen E-Commerce und Cloud-Computing betrifft. Zudem überzeugte das Unternehmen mit seiner Prognose für das laufende dritte Quartal, wo u.a. ein Umsatz zwischen 138 Milliarden und 143 Milliarden Dollar erzielt werden soll. Der eine oder andere wikifolio-Trader hat mit Blick auf die anhaltende Stärke der Aktie nun zugegriffen. Es gab aber auch Gewinnmitnahmen nach dem deutlichen Plus. Ein Blick auf das wikifolio Trading-Sentiment zeigt unter dem Strich einen leichten Käuferüberhang bei Amazon:

Fear of Missing Out bei Super Micro Computer

# Name Performance 7 Tage gekauft ua. in diesem wikifolio 1 Adobe 7,42% Trendfolge&Trading 2 HelloFresh 10,79% Calvet Research Bewertung&Trends 3 2G Energy 9,01% QI Minimum Volatility Germany 4 Intuit 6,33% The next forbidden Fruit 5 Super Micro Computer 11,67% Artificial Intelligence Global

Der fulminante Höhenflug bei Super Micro Computer hat nach der kurzen, aber heftigen Unterbrechung wieder Fahrt aufgenommen. Im Wochenvergleich konnte die Aktie um fast 12 Prozent zulegen. Vor einigen Wochen hatte die durch die Möglichkeiten der Künstlichen Intelligenz (KI) angefachte Euphorie rund um Server-Spezialisten noch einen herben Dämpfer erfahren. Nachdem das Unternehmen mit seinen Quartalszahlen zwar positiv überraschen konnte, der Ausblick aber nur im Rahmen der Analystenschätzungen lag, war der Aktienkurs zu diesem Zeitpunkt zeitweise um 30 Prozent eingebrochen. Seitdem geht es aber wieder aufwärts, was auch viele wikifolio Trader zum Einstieg animiert hat. Die Chancen auf weitere Kursgewinne stehen zumindest mit Blick auf die Analystenschätzungen recht gut. Laut aktien.guide liegt das Kurspotential trotz der Zuwächse in den vergangenen Tagen immer noch mehr als 30 Prozent über dem aktuellen Kursniveau.

Buying the Dip bei Dermapharm

# Name Performance 7 Tage gekauft ua. in diesem wikifolio 1 Clinuvel Pharmaceuticals -12,08% Responsible Investing 2 Dermapharm Holding -5,49% COVACORO 3 hGears -6,72% Special Investments 1 4 Ambarella -9,35% Strategie: Defensiv 5 Global Fashion Group -8,05% Nebenwerte Europa

Bei der Aktie von Dermapharm ist es in der abgelaufenen Woche zu Gewinnmitnahmen von wahrscheinlich kurzfristig orientierten Tradern gekommen. Die Aktie rutschte bis zum Donnerstag in der Spitze um 10 Prozent in den Keller, bevor sich dann wieder mehrheitlich Käufer fanden. Damit hatte die Aktie zeitweise fast den gesamten Gewinn wieder abgegeben, der nach den vorläufigen Halbjahreszahlen Mitte August entstanden war. Da hatte der Pharmaspezialist die Marktteilnehmer positiv überraschen können. Dieser Ansicht war auch der sich selbst als „langfristig denkender Value-Investor“ bezeichnende wikifolio Trader Hans-Jürgen Thees ( CoVaCoRo ). In seinem wikifolio COVACORO ist die Aktie aktuell der fünftgrößte Depotwert mit einem Anteil von über fünf Prozent und einem Buchgewinn von 22 Prozent.

Succestecbrands diamant DE000LS9CWS7 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +367,3 % seit 14.03.2013 EUR 1.352.005,55 Investiertes Kapital +13,7 % Performance (1 J) 32,5 % Volatilität (1 J) Ø-Perf. pro Jahr: +8,9 %

Taking Profit bei Netflix

# Name Performance 7 Tage verkauft ua. in diesem wikifolio 1 Alibaba (ADR) 6,11% Investment 4.0 2 Advanced Micro Devices 7,19% Technology Outperformance 3 Netflix 6,03% Strategie: Defensiv 4 Zalando 8,01% JustForFun01 5 Pure Storage 7,39% High-Tech Stock Picking

Die Aktie von Netflix hat sich seit dem Tief im Mai des vergangenen Jahres in der Spitze verdreifacht. Eine imposante Entwicklung, die durch aktuelle Daten des Marktforschungsunternehmens Antenna neue fundamentale Nahrung erhalten hat. Demnach scheinen die Bemühungen des Videostreaming-Giganten beim Kampf gegen das Problem der Passwortweitergabe von Erfolg gekrönt zu sein. Konkret erfreut sich vor allem der kostengünstigere werbefinanzierte Netflix-Tarif relativ hoher Beliebtheit bei den neuen Kunden. Die Mehrheit der wikifolio Trader hat den Höhenflug der Aktie in den vergangenen Wochen indes für Gewinnmitnahmen genutzt, wie das Trading-Sentiment deutlich aufzeigt:

Jumping the Ship bei Orsted

# Name Performance 7 Tage verkauft ua. in diesem wikifolio 1 Sibanye Stillwater -12,18% solide Langfristgewinner 2 Volkswagen (ST) -5,52% Aktien Alpha - Bullenbrief 3 Lloyd Fonds -5,21% Dividende und Eigenkapital Deutschland 4 Orsted -19,89% GreenValueBestInvest 5 Appen -30,24% AsienPazifik MidSmall Aktien

Einen Wochenverlust von rund 20 Prozent mussten hingegen die Aktionäre des dänischen Windenergiespezialisten Orsted verkraften. In der Spitze war der Kurs sogar um mehr als 26 Prozent eingebrochen. Auslöser dieses formidablen Crashs war die Meldung, dass das Unternehmen weitere milliardenschwere Abschreibungen auf Windprojekte in den USA vornehmen muss. Schon Ende Januar waren im Zusammenhang mit dem US-Offshore-Projekt Sunrise Wind 2,5 Milliarden Dänische Kronen abgeschrieben worden. Diesmal sollen es sogar bis zu 16 Milliarden Kronen sein. Nach Ansicht der DZ Bank-Analysten wird damit das Vertrauen in die Profitabilität der Projektpipeline und auch in das Management des Unternehmens auf eine harte Probe gestellt. Zudem schüre die Ankündigung neue Ängste vor einer drohenden Kapitalerhöhung. Einige wikifolio Trader gingen da lieber auf Nummer Sicher und trennten sich von der Aktie.

