Taking Profits: Verkäufe bei steigenden Kursen

Ein Kurssprung von fast 15 Prozent gelang in der Vorwoche der Aktie von Synlab. Auslöser dieser Rallye war die Meldung, dass der Finanzinvestor Cinven den Münchener Labordienstleister vollständig übernehmen will. Rund 79 Prozent des Grundkapitals hatte sich der Käufer im Vorfeld bereits gesichert. Die restlichen Aktionäre sollen nun 10 Euro in bar für jeden Anteilsschein erhalten. Der Aktienkurs kletterte im Anschluss sogar leicht über dieses Niveau. Das dürften einige Trader für Gewinnmitnahmen genutzt haben. „Treffer im wikifolio: Synlab wird übernommen. Ich nehme den (kleinen) Gewinn mit“, postete zum Beispiel Christian Scheid (Scheid), der in seinem wikifolio Übernahmekandidaten mehrere Unternehmen gesammelt hat, bei denen seiner Ansicht nach „eine überdurchschnittliche Wahrscheinlichkeit einer Übernahme durch einen strategischen oder Finanzinvestor besteht“. Bei Synlab lag er genau richtig.

Taking Profit bei Synlab

# Name Performance 7 Tage verkauft ua. in diesem wikifolio 1 Nvidia 5,19% blockchain initiatives 2 Amadeus FiRe 7,62% Aktien Alpha - Bullenbrief 3 Walgreens Boots Alliance 5,88% CostAverageOT 4 Bpost 17,43% antizyklisch, gegen die Masse! 5 SYNLAB 14,63% Top Select Germany Fundamental

Übernahmekandidaten Scheid DE000LS9BMV4 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +78,7 % seit 12.09.2012 EUR 6.368,24 Investiertes Kapital -0,4 % Performance (1 J) 15,6 % Volatilität (1 J) Ø-Perf. pro Jahr: +5,6 Prozent

