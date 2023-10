Jumping the Ship: Verkäufe bei fallenden Kursen

Die anhaltend hohen Zinsen belasten zurzeit nicht nur die Aktienmärkte, sondern auch den Goldpreis. Weil klassische Goldinvestments keine regelmäßige Verzinsung bieten, sinkt bei hohen (Real-)Zinsen die Attraktivität. Der Preis des Edelmetalls ist heute Morgen bei rund 1.840 Dollar je Feinunze auf das tiefste Niveau seit Anfang März gefallen. Darunter leiden auch die Aktien der Goldminenbetreiber. Das kanadische Bergbauunternehmen Eldorado Gold Corporation verlor in der abgelaufenen Woche fast sechs Prozent an Wert. Die wikifolio Trader gingen da lieber auf Nummer Sicher und trennten sich mehrheitlich von der Aktie. Damit stellen sich die Akteure gegen die Meinung der Analysten. Die sehen den fairen Wert der Aktie laut aktien.guide im Schnitt nämlich bei 12,51 Euro. Damit liegt das Konsens-Kursziel mehr als 40 Prozent über dem zuletzt gesunkenen Aktienkurs:

Jumping the Ship bei Eldorado Gold Corporation

# Name Performance 7 Tage verkauft ua. in diesem wikifolio 1 TAG Immobilien -8,30% German Stock Momentum Selection 2 Morphosys -8,68% Trendfolge nach Levy 3 Eldorado Gold -6,54% Champions-Aktien 4 Verbio -5,56% FYS Rohstoffe und Energie 5 Hugo Boss -5,55% Internationale Favoriten

