Buying The Dip: Käufe bei fallenden Kursen

Werde Teil der wikifolio Community um alle Aktien mit dem Handelssignal "Buying the Dip" zu sehen! Kostenlos registrieren Login

Die Aktie des Online-Modehändler Zalando steht schon längere Zeit unter Druck. In der vergangenen Woche verlor der im DAX notierte Wert noch mal über acht Prozent an Wert. Die Analysten der Citigroup hatten nach einem Gespräch mit dem Unternehmen ihre Schätzungen für das laufende Jahr reduziert und das Kursziel von 32 auf 24 Euro angepasst. Die Aktie fiel daraufhin auf den tiefsten Stand seit knapp einem Jahr. Im Bereich um 20 Euro befindet sich allerdings eine charttechnische Unterstützung, die womöglich auch der Grund für die am Freitag angelaufene Kurserholung ist.

Buying the Dip bei Zalando

# Name Performance 7 Tage gekauft ua. in diesem wikifolio 1 Basler -6,98% RB Deutschland Invest 2 Auto1 Group -8,85% FAMO Global Equity A 3 Zalando -8,06% Chancen Trends Basiswerte 4 Antares Vision -15,05% Katjuscha Research spekulativ 5 NN Group -16,14% 100SharesOfMike

Die Aktie des Online-Modehändler Zalando steht schon längere Zeit unter Druck. In der vergangenen Woche verlor der im DAX notierte Wert noch mal über acht Prozent an Wert. Die Analysten der Citigroup hatten nach einem Gespräch mit dem Unternehmen ihre Schätzungen für das laufende Jahr reduziert und das Kursziel von 32 auf 24 Euro angepasst. Die Aktie fiel daraufhin auf den tiefsten Stand seit knapp einem Jahr. Im Bereich um 20 Euro befindet sich allerdings eine charttechnische Unterstützung, die womöglich auch der Grund für die am Freitag angelaufene Kurserholung ist.

Auf eine Fortsetzung dieser Gegenbewegung scheint Reinhard Seiser ( Chartmax ) zu setzen, dessen Kaufentscheidungen zumeist auf Grund der Charttechnik erfolgen. Für sein wikifolio 25 Jahre Börsenerfahrung hat er heute Morgen einige Stücke von Zalando geordert. Auch viele andere wikifolio Trader haben die deutlichen Kursverluste in den vergangenen Tagen zum Anlass genommen, um bei der Aktie einzusteigen. Ein Blick auf das Trading-Sentiment zeigt den deutlichen Käuferüberhang bei Zalando:

Trading-Sentiment

25 Jahre Börsenerfahrung Chartmax DE000LS9CBY9 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +156,0 % seit 26.08.2012 EUR 450.720,78 Investiertes Kapital +2,5 % Performance (1 J) 1,6 % Volatilität (1 J) Ø-Perf. pro Jahr: +8,8 Prozent

Tagesaktuell die heißesten Aktien der wikifolio Trader sehen Zu den Aktien-Insights