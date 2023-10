Buying The Dip: Käufe bei fallenden Kursen

Werde Teil der wikifolio Community, um die heißesten Aktien der Woche zu sehen! Kostenlos registrieren Login

Endlich mal wieder Grund zur Freude hatten zuletzt die Aktionäre von Pernod Ricard. Der Hersteller von Spirituosen, Wein und Champagner berichtete für das abgelaufene Quartal zwar von sinkenden Umsätzen, was am Markt aber bereits eingepreist war. Positiv aufgenommen wurde, dass die Geschäfte außerhalb der USA etwas besser als erwartet laufen. Die zuvor deutlich gesunkene Aktie konnte sich daraufhin etwas erholen. Auf dem reduzierten Niveau und mit der Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround hat die große Mehrheit der Akteure auf wikifolio.com in den vergangenen Handelstagen zugegriffen, wie das aktuelle Trading-Sentiment für Pernod Ricard aufzeigt.

Buying the Dip bei Dürr

# Name Performance 7 Tage gekauft in folgenden wikifolios 1 Palo Alto Networks -7,09% Werte durch Wachstum 2 Dürr -14,24% oSky - Swing Win 3 NORMA Group -5,16% Automotive Small Mid World 4 Jenoptik -7,83% Ostdeutsche Wirtschaft 5 Klöckner -10,65% AAA Chance Invest

Zu den größten Verlieren der abgelaufenen Woche zählte die Aktie von Dürr . Der stark auf die Themen Automatisierung, Digitalisierung und Energieeffizienz fokussierte Maschinen- und Anlagenbauer hatte am Donnerstagabend zwar seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr bestätigt, die Ziele für das kommende Jahr aber revidieren müssen. Die für 2024 ursprünglich mit 8,0 Prozent angesetzte EBIT-Marge vor Sondereffekten dürfte mit Blick auf einen stark rückläufigen Auftragseingang bei der Tochter HOMAG (-32 Prozent in den ersten neun Monaten) frühestens im Jahr 2026 erreicht werden. Im kommenden Jahr will der Konzern hier nun zwischen 4,5 und 6,0 Prozent landen. Die Analysten reagierten auf diese Meldung mit zum Teil deutlich reduzierten Kurszielen und die Aktie verlor zweistellig an Wert. Viele wikifolio Trader hingegen nahmen die Kursverluste zum Anlass, um bei der Aktie einzusteigen. Ein Blick auf das Trading-Sentiment zeigt den deutlichen Käuferüberhang bei Dürr:

