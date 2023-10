Jumping the Ship: Verkäufe bei fallenden Kursen

Werde Teil der wikifolio Community, um die heißesten Aktien der Woche zu sehen! Kostenlos registrieren Login

Endlich mal wieder Grund zur Freude hatten zuletzt die Aktionäre von Pernod Ricard. Der Hersteller von Spirituosen, Wein und Champagner berichtete für das abgelaufene Quartal zwar von sinkenden Umsätzen, was am Markt aber bereits eingepreist war. Positiv aufgenommen wurde, dass die Geschäfte außerhalb der USA etwas besser als erwartet laufen. Die zuvor deutlich gesunkene Aktie konnte sich daraufhin etwas erholen. Auf dem reduzierten Niveau und mit der Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround hat die große Mehrheit der Akteure auf wikifolio.com in den vergangenen Handelstagen zugegriffen, wie das aktuelle Trading-Sentiment für Pernod Ricard aufzeigt.

Jumping the Ship bei SolarEdge

# Name Performance 7 Tage verkauft in folgenden wikifolios 1 Tesla -16,30% Relative Stärke Dow-Nasdaq-Werte 2 Nvidia -9,84% Margenstarke Platzhirsche 3 SolarEdge Technologies -31,31% Intelligent Matrix Trend 4 Enphase Energy -20,68% Investieren via Trendfolge 5 PVA TePla -7,65% Jamsek´s Premiumstrategie

Photovoltaik-Anlagen gelten als einer der großen Hoffnungsträger bei der angestrebten Energiewende. Als im Frühjahr die Strompreise hierzulande explodierten, konnten sich die in diesem Segment aktiven Unternehmen vor Anfragen kaum noch retten. Die zu diesem Zeitpunkt aufgeblähten Lagerbestände werden für die Branche nun aber zu einem Problem. Das belegt die Umsatz- und Gewinnwarnung des Wechselrichter-Spezialisten SolarEdge in der vergangenen Woche. Der US-Konzern hat seine Umsatzprognose für das dritte Quartal um ca. 20 Prozent gesenkt und sein Ziel bei der Bruttomarge um bis zu 11 Prozentpunkte nach unten geschraubt. Für das Schlussquartal des laufenden Jahres erwartet das Management ebenfalls signifikant niedrigere Umsätze. Als Begründung verwies der Vorstand darauf, dass bei den europäischen Vertriebshändlern wegen der hohen Lagerbestände zur Überraschung des Unternehmens Aufträge storniert oder verschoben werden. Die Aktie von SolarEdge brach daraufhin um über 30 Prozent ein. Einige wikifolio Trader gingen da lieber auf Nummer Sicher und trennten sich von der Aktie.

Was sagst du zur Zukunft von SolarEdge? Stimme ab und teile mit der Community deine Meinung:

Tagesaktuell die heißesten Aktien der wikifolio Trader sehen Zu den Aktien-Insights