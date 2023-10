Fear of Missing Out: Käufe bei steigenden Kursen

Werde Teil der wikifolio Community, um die heißesten Aktien der Woche zu sehen! Kostenlos registrieren Login

Endlich mal wieder Grund zur Freude hatten zuletzt die Aktionäre von Pernod Ricard. Der Hersteller von Spirituosen, Wein und Champagner berichtete für das abgelaufene Quartal zwar von sinkenden Umsätzen, was am Markt aber bereits eingepreist war. Positiv aufgenommen wurde, dass die Geschäfte außerhalb der USA etwas besser als erwartet laufen. Die zuvor deutlich gesunkene Aktie konnte sich daraufhin etwas erholen. Auf dem reduzierten Niveau und mit der Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround hat die große Mehrheit der Akteure auf wikifolio.com in den vergangenen Handelstagen zugegriffen, wie das aktuelle Trading-Sentiment für Pernod Ricard aufzeigt.

Fear of Missing Out bei Pernod Ricard

# Name Performance 7 Tage gekauft in folgenden wikifolios 1 Stepan 14,81% Aktien und Gold 2 Veganz Group 6,43% alpaca turtle 3 Pernod Ricard 5,57% Top Dividenden Aristokraten 4 Sleep Number 20,43% Unterbewertet - DCF 5 Bastei Luebbe 13,32% Dividende und Eigenkapital Deutschland

Schon etwas länger an Bord ist bei Pernod Ricard wikifolio-Trader Gerhard Häusler ( gerihouse ), der in seinem wikifolio Top Dividenden Aristokraten auf Aktien von Unternehmen setzt, die seit mehr als 30 Jahren jedes Jahr eine Dividende zahlen. Diese sollten wenn möglich ihre Dividendenausschüttung an die Investoren im Laufe der Jahre immer wieder steigern oder zumindest nicht gekürzt haben. Pernod Ricard gehört zu diesen sogenannten Aristokraten.

Top Dividenden Aristokraten gerihouse DE000LS9JN17 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +59,4 % seit 13.07.2015 EUR 30.133,41 Investiertes Kapital -2,8 % Performance (1 J) 12,6 % Volatilität (1 J) Ø-Perf. pro Jahr: +6,0 Prozent

