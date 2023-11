Buying The Dip: Käufe bei fallenden Kursen

Werde Teil der wikifolio Community, um die heißesten Aktien der Woche zu sehen! Kostenlos registrieren Login

Bei den Quartalszahlen der großen Technologie-Unternehmen ist auffällig, dass vor allem Aussagen zu den Geschäftsbereichen rund um die Künstliche Intelligenz (KI) den Kursverlauf bestimmten. Ein gutes Beispiel dafür ist die Aktie von Advanced Micro Devices (AMD). Der Chiphersteller hatte am Dienstag zwar überraschend gute Zahlen zum dritten Quartal vorgelegt, beim Ausblick zunächst aber enttäuscht. Dass der Aktienkurs nach leichten Abschlägen im nachbörslichen US-Handel dann innerhalb von drei Tagen um 14 Prozent zulegen konnte, führen Marktbeobachter auf ermutigende Aussagen des Vorstands zum zukünftigen KI-Geschäft des Unternehmens zurück.

Buying the Dip bei Orsted

# Name Performance 7 Tage gekauft in folgenden wikifolios 1 Orsted -16,75% SmariasSelections 2 Verbio -5,04% Energiewende und Nachhaltigkeit 3 Estee Lauder Companies -12,37% LIFE SCIENCES IM WANDEL 4 Strathmore Plus Uranium -16,48% AdequatInvest 5 Tokens.com -8,70% meinGrowth

Umgekehrte Vorzeichen gab es in der abgelaufenen Woche bei der Orsted . Die Aktie des dänischen Weltmarktführer im Bereich Offshore-Windenergie hatten wir hier zuletzt noch als einen der größeren Wochengewinner in der Kategorie „Taking Profit“ besprochen. Die Meldung, dass die Genehmigungsverfahren für den Bau neuer Windparks in der EU einfacher und schneller gemacht werden sollen, beflügelte den Kurs aber nur kurz. Als das Unternehmen am Mittwoch ankündigte, die Arbeit an den Windparks Ocean Wind 1 und 2 in den USA zu unterbrechen, brach der Aktienkurs zweistellig ein.

Die Folge dieser Maßnahme sind Abschreibungen in Höhe von 4 Milliarden US-Dollar. Zwar zeigt sich Firmenchef Mads Nipper mit der Performance der operativen Assets zufrieden, unter dem Strich musste Orsted nach den ersten neun Monaten 2023 aber einen Verlust von umgerechnet rund 2,7 Milliarden Euro verkünden. Damit fielen die Zahlen trotz einer bereits im August erfolgten Warnung noch schlimmer aus als befürchtet. Die wikifolio Trader haben indes mehrheitlich die Seiten gewechselt und die Kursverluste zum Anlass genommen, um bei der Aktie einzusteigen. Ein Blick auf das Trading-Sentiment zeigt den deutlichen Käuferüberhang bei Orsted in den vergangenen Tagen:

Trading-Sentiment:

