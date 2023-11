Fear of Missing Out: Käufe bei steigenden Kursen

Fear of Missing Out bei Advanced Micro Devices

# Name Performance 7 Tage gekauft in folgenden wikifolios 1 Arista Networks 18,73% Refresh 2 Palantir Technologies 23,06% Strategien erfahrener Manager 3 Kontron 8,93% Carpe diem Aktientrading 4 Lufthansa 13,84% Unterbewertete Marken-Aktien & Wachstum 5 Advanced Micro Devices 15,00% Den Nutzen von Ratings erschließen

Bei wikifolio.com ist die Aktie in über vier Prozent aller Musterdepots vertreten. Eine relativ bedeutende Rolle spielt der US-Wert zum Beispiel in dem von Yves Lienhard ( WorldsBest ) seit Mitte 2017 betreuten wikifolio World's Best Brands , wo der Trader sehr erfolgreich in global tätige Unternehmen investiert, die seiner Ansicht nach einen hohen Bekanntheitsgrad aufweisen und ihn fundamental sowie charttechnisch überzeugen.