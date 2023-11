Jumping the Ship: Verkäufe bei fallenden Kursen

Jumping the Ship bei WW International

# Name Performance 7 Tage verkauft in folgenden wikifolios 1 Church & Dwight -5,22% DRF-Internationale Aktien 2 WW International -9,84% Special Situations long/short 3 Franco-Nevada -10,97% SRC Mining Special Situations 4 Global Fashion Group -6,53% Katjuscha Research spekulativ 5 Trimble -9,42% SPACE - Profiteure der Raumfahrt

Die Aktie von WW International (Weight Watchers) hat mit Blick auf die vergangenen Tage eine rasante Berg- und Talfahrt hinter sich. Bis Donnerstagnachmittag stieg der Kurs recht deutlich an, um im Anschluss noch stärker zu fallen. Christian Scheid ( Scheid ) hat diese heftigen Kursschwankungen genutzt, um in seinem wikifolio Special Situations long/short gleich mehrere erfolgreiche Kurzfrist-Trades bei der Aktie abzusetzen. Aufmerksam geworden war er auf den Titel schon im Frühjahr, als die Übernahme von Sequence verkündet wurde.

„Da WW International mit dem Zukauf das Geschäft mit verschreibungspflichtigen Medikamenten bei Fettleibigkeit ausbauen möchte, befindet sich die Aktie seitdem im Aufwind“, schreibt der Trader in einem aktuellen Kommentar. Zwischendrin sei es aber immer wieder zu größeren Korrekturen gekommen, die man seiner Ansicht nach gut traden konnte. Diesmal ist er nach einem Rücksetzer von über 13 Dollar auf unter 7 Dollar eingestiegen, um auf einen Rebound zu setzen: „Die Idee hat funktioniert, so dass ich noch vor Vorlage der jüngsten Quartalszahlen einen Trade mit Gewinnen von bis zu 4,5 Prozent und einen weiteren Trade mit einem Gewinn von 9,7 Prozent abschließen konnte. Abgesehen vom allerersten Trade sind sämtliche Trades mit der Aktie aufgegangen“. Das seit vielen Jahren sehr erfolgreiche Musterdepot ist auch deshalb gerade auf ein Allzeithoch geklettert.

