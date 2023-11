Fear of Missing Out: Käufe bei steigenden Kursen

Werde Teil der wikifolio Community, um die heißesten Aktien der Woche zu sehen! Kostenlos registrieren Login

Die Aktie von Hochtief ist in der abgelaufenen Woche auf den höchsten Stand seit Februar 2020 geklettert. Die massiven Verluste im Zuge des „Corona-Crashs“ (damals verlor der MDAX-Titel in wenigen Wochen 60 Prozent an Wert) sind damit komplett wettgemacht worden. Allein in diesem Kalenderjahr hat sich der Kurs nahezu verdoppelt. Auf Wochensicht ging es um gut acht Prozent nach oben. Das Unternehmen hatte sich zuletzt sehr zuversichtlich für die kommenden Jahre gezeigt, weil man sich in strukturellen Wachstumssegmenten wie Hightech, Energiewende und digitale Infrastruktur gut aufgestellt sieht.

Fear of Missing Out bei Hochtief

# Name Performance 7 Tage gekauft in folgenden wikifolios 1 Hochtief 8,41% BaumbergTrading 2 monday.com 18,25% High-Tech Stock Picking 3 REDCARE PHARMACY INH. 10,45% Kunterbunter Mix 4 Tesla 6,98% Nasdaq100-Werte mit rel. Stärke 5 Fresenius Medical Care 11,58% Value meets Momentum

Ein Ausblick, der wikifolio Trader Martin Zipfel ( madn ) freuen dürfte. In dessen wikifolio Unterbewertete Marken-Aktien & Wachstum ist Hochtief die drittgrößte Position. Der Trader versucht hier seit über elf Jahren sehr erfolgreich, vor allem in schwachen Marktphasen und bei starken Kurseinbrüchen Aktien bekannter, starker Marken zu verhältnismäßig günstigen Preisen zu erwerben. Bei Hochtief ist ihm das im Frühjahr 2022 gelungen, wodurch ihm die Position aktuell einen Buchgewinn von 78 Prozent beschert.

Unterbewertete Marken-Aktien & Wachstum madn DE000LS9AGH7 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +168,2 % seit 18.09.2012 EUR 349.598,67 Investiertes Kapital +9,5 % Performance (1 J) 11,1 % Volatilität (1 J) Ø-Perf. pro Jahr: +9,2 Prozent

Wie geht es weiter mit der Aktie von Hochtief? Stimme hier ab:

