Taking Profits: Verkäufe bei steigenden Kursen

Die Aktie von Hochtief ist in der abgelaufenen Woche auf den höchsten Stand seit Februar 2020 geklettert. Die massiven Verluste im Zuge des „Corona-Crashs“ (damals verlor der MDAX-Titel in wenigen Wochen 60 Prozent an Wert) sind damit komplett wettgemacht worden. Allein in diesem Kalenderjahr hat sich der Kurs nahezu verdoppelt. Auf Wochensicht ging es um gut acht Prozent nach oben. Das Unternehmen hatte sich zuletzt sehr zuversichtlich für die kommenden Jahre gezeigt, weil man sich in strukturellen Wachstumssegmenten wie Hightech, Energiewende und digitale Infrastruktur gut aufgestellt sieht.

Taking Profit bei init innovation

# Name Performance 7 Tage verkauft in folgenden wikifolios 1 Plug Power 7,01% Nordstern 2 Energiekontor 9,54% Reputation Aktien MSTecDax-Werte 3 Varta 7,69% DIVIDEND GROW LONG TERM 4 INIT Innovation in Traffic Systems 11,59% Trend und Momentum (gehebelt) 5 Enphase Energy 17,06% DJS Anlagestrategie

Bei der Aktie von init innovation ging es in der vergangenen Woche um fast 12 Prozent nach oben. Seit dem Korrektur-Tief Ende September ist der Kurs damit jetzt um fast 28 Prozent gestiegen. Der Anbieter von Telematik-Lösungen für den öffentlichen Nahverkehr profitiert momentan wohl vor allem von einem jüngst angekündigten Großauftrag aus den USA. Im Anschluss kam es zu Insiderkäufen des Vorstandsvorsitzenden sowie Hochstufungen von Analysten. Zwar ist die Anzahl der Researchhäuser, die sich mit diesem Nebenwert befassen, überschaubar. Die bei aktien.guide hinterlegten Kursziele von 42,50 bzw. 52,50 Euro sprechen aber eine deutliche Sprache. Im Schnitt hätte die Aktie damit noch weitere 58 Prozent Luft nach oben:

Die wikifolio-Trader, die sich bei init innovation in den vergangenen Monaten mehrheitlich auf die Käuferseite gestellt hatten, haben den deutlichen Kursanstieg nun aber öfters mal für Gewinnmitnahmen genutzt, wie das aktuelle Trading-Sentiment belegt:

Trading-Sentiment:

