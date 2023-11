Jumping the Ship: Verkäufe bei fallenden Kursen

Werde Teil der wikifolio Community, um die heißesten Aktien der Woche zu sehen! Kostenlos registrieren Login

Trotz der politisch in vielen Ländern forcierten Energiewende ist das Börsenjahr für die Player der Solarbranche bislang ein einziges Desaster. Als die Nachfrage der Kunden im Frühjahr dank der kriegsbedingt hohen Strompreise kaum zu bändigen war, hatten sich viele Unternehmen mit reichlich Material eingedeckt, was ihnen nun zum Verhängnis wird. Die hohen Lagerbestände treffen auf einen deutlich geringeren Bedarf, was einen bis heute anhaltenden Preissturz verursacht hat. Der amerikanische Wechselrichterhersteller Enphase Energy hatte daher vor einem Monat einen weit unter den Erwartungen liegenden Ausblick auf das laufende Quartal gegeben, woraufhin die Aktie noch mal deutlich eingebrochen war. Im Tief betrug das Minus seit Jahresbeginn über 70 Prozent.

Jumping the Ship bei Uniper

# Name Performance 7 Tage verkauft in folgenden wikifolios 1 Palantir Technologies -6,61% Perspektive Wasserstoff KI 1.0 2 HelloFresh -7,48% Calvet Research Bewertung&Trends 3 Uniper -10,02% Simplex 4 ElringKlinger -6,11% ML ACTIV BALANCE 5 u-blox Holding -9,85% Trend- und Selektions-Strategie

Der Energieversorger Uniper befindet sich übergeordnet weiter auf Talfahrt. Daran haben auch die zwischenzeitlichen Erholungsversuche nicht viel ändern können. Auf Wochensicht ist der Kurs mal wieder zweistellig eingebrochen. Passend dazu hat das Unternehmen am späten Sonntagabend verkündet, dass man nach einem Schiedsurteil eine Nachzahlung in Höhe von geschätzten 550 Millionen Euro an ein anderes europäisches Energieunternehmen leisten muss, was das Jahresergebnis „in vollen Umfang“ belasten werde. In dem entsprechenden Verfahren ging es unter anderem um die Preisüberprüfungsbestimmungen eines langfristigen Vertrags über die Lieferung von Flüssigerdgas (LNG). Der Konzern prüft nun einen möglichen Einspruch gegen das Urteil. Einige wikifolio Trader waren schon im Vorfeld auf Nummer Sicher gegangen und hatten sich von der Aktie getrennt. Gar nicht erst investiert war Top-Trader Christian Scheid ( Scheid ), der die Aktie schon vor drei Wochen als „klaren Short-Kandidat“ bezeichnet hatte. Seitdem ist der Kurs von Uniper um 17 Prozent gefallen.

