Taking Profits: Verkäufe bei steigenden Kursen

Trotz der politisch in vielen Ländern forcierten Energiewende ist das Börsenjahr für die Player der Solarbranche bislang ein einziges Desaster. Als die Nachfrage der Kunden im Frühjahr dank der kriegsbedingt hohen Strompreise kaum zu bändigen war, hatten sich viele Unternehmen mit reichlich Material eingedeckt, was ihnen nun zum Verhängnis wird. Die hohen Lagerbestände treffen auf einen deutlich geringeren Bedarf, was einen bis heute anhaltenden Preissturz verursacht hat. Der amerikanische Wechselrichterhersteller Enphase Energy hatte daher vor einem Monat einen weit unter den Erwartungen liegenden Ausblick auf das laufende Quartal gegeben, woraufhin die Aktie noch mal deutlich eingebrochen war. Im Tief betrug das Minus seit Jahresbeginn über 70 Prozent.

Taking Profit bei Einhell Germany

Sechs Wochen ist es ungefähr her, dass Einhell Germany mit Vorlage seiner vorläufigen Geschäftszahlen für das im September beendete Geschäftsjahr 2022/23 eingestehen musste, die bis dahin gültige Umsatzprognose nicht einhalten zu können. Verantwortlich dafür war der Lagerabbau vieler Kunden. Im angelaufenen Geschäftsjahr 2023/24 soll es aber wieder besser werden. Das dürfte auch ein Grund dafür gewesen sein, dass die im Vorfeld deutlich gefallene Aktie unter den schlechten Nachrichten nicht mehr nachhaltig gelitten hat. Positiv wurde zudem registriert, dass der Werkzeughersteller seine Bankverbindlichkeiten deutlich reduzieren konnte. Mit einem Wochenplus von fast acht Prozent konnte die im Prime Standard der Deutschen Börse notierte Aktie ihr Plus seit dem Tief am 23. Oktober nun schon auf über 25 Prozent ausbauen. Diese Rallye dürften einige Trader für Gewinnmitnahmen genutzt haben, wie das aktuelle Trading-Sentiment bei Einhell aufzeigt:

