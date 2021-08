Die heißesten 10 Aktien der letzten Woche auf wikifolio.com

Die Top 10 wurden in der vergangenen Woche von den US-Tech-Riesen dominiert. Amazon , Apple , Microsoft und Co. präsentierten jüngst die Zahlen für das abgelaufene Quartal und sorgten neben Gesprächsstoff vor allem für Buy-Orders.

wikifolio-Top-Trader Stefan Waldhauser erklärt auf seinem Blog warum: „Die aktuelle Quartalsberichterstattung hat in der vergangenen Woche gezeigt, wie stark und robust insbesondere die Tech-Riesen in der Krise sind: Die Werbeeinnahmen bei Alphabet sind weniger stark eingebrochen als erwartet. Amazon versucht mit der Ankündigung eines evtl. Verlustes im Q2 davon abzulenken, dass das Unternehmen in der Krise massiv an Marktmacht hinzugewonnen hat.

Apple hebt mitten in der Krise die Dividende an. Und über die Performance von Microsoft kann man nur noch staunen. Insbesondere bei den zukunftsträchtigen PaaS-Cloud-Services (Platform-as-a-Service) scheint Microsofts Azure sogar noch weitere Marktanteile hinzugewinnen zu können. The winner takes it all.”

Das Waldhauser nicht nur über Expertise, sondern auch Investmentgeschick verfügt, zeigt sein wikifolio High-Tech Stock Picking . Über 113 Prozent Gesamtwertzuwachs seit Sommer 2016 und eine durchschnittliche jährliche Performance von 22,9 Prozent stehen zu Buche. Zuletzt tut es High-Tech Stock Picking außerdem den in ihm enthaltenen Tech-Werten gleich und erholt sich V-förmig vom Corona-Crash. Vom Allzeithoch trennen es nur mehr ein paar Prozent.