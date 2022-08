Jubelstürme bei Envitec Biogas

Gestern kündigte Staatssekretär Patrick Graichen in Berlin an, dass „sein“ Wirtschaftsministerium bei der geplanten Novelle des Energiesicherungsgesetzes die Hemmnisse zur Nutzung von Biogas abbauen werde. Dadurch soll das Potenzial von heimischem Biogas zum Ersatz von russischem Gas stärker ausgeschöpft werden. Eine Nachricht, die Unternehmen wie Envitec Biogas sicher freuen wird. Bei dem Hersteller von Biogas- und Gasaufbereitungsanlagen laufen die Geschäfte ohnehin schon auf Hochtouren. Vor vier Wochen erst hatte der Vorstand zum wiederholten Male seine Ergebnisprognose für das laufende Geschäftsjahr angehoben. Beim Gewinn vor Steuern strebt der Konzern nun ein Ergebnis von 45 bis 50 Millionen Euro an. Anfang Juli waren die Ziele von ursprünglich 27 bis 30 Millionen auf 35 bis 40 Millionen Euro erhöht worden.

Keine News, Insights und Storys mehr verpassen! Jetzt den wikifolio Newsletter abonnieren!

Ähnlich schnell ging es in der Vergangenheit auch mit dem Aktienkurs nach oben. In vier Jahren hat sich der Kurs mal eben verneunfacht. Nach der jüngsten Anhebung der Prognose war bei gut 63 Euro ein neues Allzeithoch markiert worden. Die anschließende Korrektur sorgte kurzfristig zwar für einen Rückgang von über 20 Prozent auf unter 49 Euro. Mittlerweile notiert die Aktie aber schon wieder bei 56 Euro und schickt sich an, die alten Hochs anzugreifen. Viele wikifolio Trader scheinen das für gut möglich zu halten. Jedenfalls war die Aktie in den vergangenen sieben Tagen mit 174 Trades und 104 Käufen (60 Prozent) hinter den Big-Techs Amazon und Apple die am dritthäufigsten gehandelte Aktie auf wikifolio.com

Der frühe Vogel greift wieder zu

Rainer Steinmetz ( Greenperformer) ist bei dem gut laufenden Nebenwert über sein wikifolio Green Energy Megatrend schon seit mehr als vier Jahren investiert. Die ersten Stücke erwarb er zu Kursen zwischen 9 und 10 Euro. Im Laufe der Jahre hat er dann immer wieder Teilgewinne mitgenommen und dabei den Großteil der Anfangsposition verkauft. Zu Wochenbeginn folgte bei einem Kurs von 52,60 Euro dann plötzlich wieder ein Zukauf, wenn auch in geringem Umfang. Bei der immerhin noch mit über acht Prozent in dem Depot gewichteten Aktie verbucht der Trader aktuell ein Kursplus von 420 Prozent.

Das Portfolio ist voll investiert, da der Trader der Überzeugung ist, dass man durch geschickte Auswahl guter und gleichzeitig günstig bewerteter Unternehmen nicht viel falsch machen und die Indizes schlagen kann. Genau das ist sein Ziel, denn mit Durchschnitt gibt er sich nicht zufrieden. Bislang ist die Strategie voll aufgegangen. Bei einem Maximalverlust von 29 Prozent liegt das im November 2015 eröffnete wikifolio aktuell mit 255 Prozent vorne. Im Jahresdurchschnitt brachte es das wikifolio damit auf ein Plus von mehr als 20 Prozent.

Green Energy Megatrend Greenperformer DE000LS9KRC4 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +255,2 % seit 04.11.2015

+0,3 % 1 Jahr 0,79 × Risiko-Faktor

EUR 181.876,47 investiertes Kapital Ø-Performance pro Jahr: 20,5 Prozent

Fast 700 Prozent Gewinn nach sechs Jahren

Michael Van De Sand ( Mikelmausegreis) ist ebenfalls ein langjähriger Fan von Envitec Biogas. Vor fast exakt sechs Jahren schlug er zu und nahm die Aktie für 7,76 Euro in sein wikifolio Buy+Hold+DiversifizierungErträge auf. Erst fünf Jahre später folgten wegen einer zu hohen Gewichtung im Depot bei Kursen von über 30 Euro die ersten Gewinnmitnahmen. Bei fast doppelt so hohen Notierungen sah er sich in den vergangenen Wochen nun erneut dazu gezwungen, weitere Stücke abzugeben. „Auch in diesem wikifolio erscheint mit Envitec Biogas der erste Tenbagger. Mit der Kurssteigerung nach Veröffentlichung einer neuen, gesteigerten Jahresprognose hat sich der Kurs im Juli fast verdoppelt. Da der Anteil deutlich über 10 Prozent angestiegen ist, werde ich hier Anpassungen vornehmen“, kündigte der Trader vorher an.

Die realisierten Gewinne lagen dann zwischen 619 und 694 Prozent. Mit jetzt 9,5 Prozent Anteil ist Envitec Biogas aber immer noch die größte Position in dem vor sechs Jahren als klassische „Buy and Hold-Langzeitstrategie“ gestarteten Depot. Das hat bei einer Jahresperformance von durchschnittlich acht Prozent kürzlich erst ein neues Allzeithoch generiert.

Buy+Hold+DiversifizierungErträge Mikelmausegreis DE000LS9J883 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +60,2 % seit 29.08.2016

+6,7 % 1 Jahr 0,50 × Risiko-Faktor

EUR 1.601,64 investiertes Kapital Ø-Performance pro Jahr: +8,1 Prozent

Alle wikifolios mit Envitec Biogas im Depot! Erfahre, in welchen investierbaren wikifolios die Aktie vertreten ist und wie Trader das Papier handeln. wikifolio-Suche