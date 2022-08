wikifolio Aktien-Check: Alle Tech-Aktien, alle Ergebnisse

Über 150 Top-Trader haben ihre Einschätzung zu 15 handverlesenen Tech-Aktien abgeben. Mit dabei sind natürlich nicht nur die US-Branchengiganten Amazon oder Microsoft sondern auch deutsche Tech-Vertreter wie Nemetschek oder Alibaba und Tencent aus China. Sie alle wurden in sieben unterschiedlichen Kategorien bewertet. Die Gesamtsieger des Rankings sowie die Ergebnisse in den Kategorien stellen wir hier noch einmal in übersichtlicher Form zur Verfügung. Amazon, Microsoft oder Alphabet - wer führt bei Innovationskraft und Robustheit des Geschäftsmodells? Wie steht Alibaba im Vergleich? Und welche Unternehmen punkten mit ihrem Management? Das ist die geballte Expertise von Top-Tradern im deutschsprachigen Raum - im Überblick.

Die Kategorien

Um ein Unternehmen qualitativ einschätzen zu können, braucht es 7 Faktoren. Diese wurden gemeinsam mit wikifolio Tradern festgelegt und in der Umfrage von 150 Tradern bewertet.

Managementqualität

Robustheit des Geschäftsmodells

Finanzielle Risikotragfähigkeit

Wettbewerbsposition

Nachhaltigkeit

Prozesseffizienz

Innovationskraft

Die Rangliste: Das sind die besten Tech-Aktien

Egal, wie innovativ ein Unternehmen ist, oder wie gut es in Fragen der Nachhaltigkeit abschneidet, mit der Finanzkraft und den robusten Geschäftsmodellen, die US-Big-Tech vorzuweisen haben, kann niemand mithalten. Entsprechend führen Microsoft, Alphabet, Nvidia und Amazon die Rangliste an.

# Name Punkte 1 Microsoft 4,51 2 Alphabet 4,51 3 Nvidia 4,34 4 Amazon 4,28 5 Baidu 4,08 6 Tencent 4,08 7 Nemetschek 4,02 8 Shopify 3,99 9 Alibaba 3,7 10 Infineon 3,69 11 Block 3,63 12 Siemens 3,47 13 SAP 3,43 14 Xiaomi 3,38 15 TeamViewer 2,94

15 Aktien in 7 Kategorien: Die Ergebnisse im Detail

Während US-Big-Tech insgesamt unschlagbar ist, kann die Konkurrenz in einzelnen Kategorien positiv hervorstechen. So punktet Nemetschek etwa bei Nachhaltigkeit wie kein anderes Tech-Unternehmen. Übrigens: Nemetschek trägt innerhalb Deutschlands eindeutig den Sieg davon. Der Softwarehersteller entscheidet jede der 7 Kategorien für sich. Im regionalen Vergleich mit den USA und China kann die heimische Tech-Industrie die wikifolio Trader indes leider nicht überzeugen. Welches Tech-Unternehmen wie viele Punkte (von 1 bis bestenfalls 5) in den unterschiedlichen Kategorien erzielen konnte, zeigen folgende Grafiken.

Tech made in USA: Besser geht's nicht Amazon und nachhaltig? Das geht offenbar nicht zusammen. Ganz allgemein ist Nachhaltigkeit nicht gerade die Stärke der US-Tech-Konzerne. Dafür punkten sie in anderen Bereichen: Zum Beispiel bei finanzieller Risikotragfähigkeit (siehe Microsoft)

Chinas Google an der Spitze Baidu und Tencent haben in China die Nase vorne. Alibaba belegt etwas überraschend abgeschlagen Platz 3.

Deutsche Tech-Industrie bleibt auf der Strecke Innerhalb Deutschlands überzeugt Nemetschek die wikifolio Trader. Siemens oder SAP haben kaum etwas mitzureden.