Die heißesten 10 Aktien der letzten Woche auf wikifolio.com

Betrachtet man das dieswöchige Top-10-Ranking zeigt sich auf den ersten Blick ein bekanntes Bild: US-Tech-Werte, Wasserstofftitel und andere übliche Verdächtige wie Varta oder Hellofresh. Spannend wird es jedoch, wenn man etwas in die Tiefe geht und die Kaufgründe der Top-Trader analysiert. Hier zeigten sich in der letzten Handelswoche zwei gegensätzliche Motive.

Spekulieren auf den Turnaround

Die drei beliebtesten Aktien der vergangenen Woche, Siemens Healthineers, Fastly und Hellofresh, haben eines gemeinsam: Allesamt haben auf Wochen- und Monatssicht an Wert verloren. Die wikifolio-Top-Trader verunsichert dies nicht. Ganz im Gegenteil, sie scheinen hier auf die Umkehr dieses Trends, den sogenannten Turnaround, zu spekulieren.

Am Beispiel von Siemens Healthineers zeigt sich warum: Die Muttergesellschaft für alle medizintechnischen Aktivitäten der Siemens-Gruppe bereitet sich gerade auf die größte Übernahme der Healthineers-Firmengeschichte vor. Im kommenden Jahr will man das auf Medizintechnik spezialisierte Unternehmen Varian übernehmen. Um einen Teil des 16,4 Milliarden US-Dollar schweren Zukaufs zu stemmen, hat man letzte Woche neu Aktien platziert. Der Ausgabepreis lag mit 36,40 Euro deutlich unter dem Schlusskurs des Vortages von 38,32 Euro. Am Folgetag reagierte der Kurs umgehend und fiel um rund fünf Prozent. Den durch diese Kapitalmaßnahme erzeugten Druck auf die Aktie nutzten viele wikifolio-Trader als Einstiegszeitpunkt.

Die Angst vor der verpassten Chance

Gänzlich andere Beweggründe sorgten in der letzten Handelswoche für Zukäufe bei Varta und Nvidia. „FOMO“ – „fear of missing out“, oder zu Deutsch: Angst etwas zu verpassen, erklärt die Zukäufe wohl am besten. Denn obwohl auch Varta und Nvidia auf Wochensicht Kursverlust hinnehmen mussten, legen beide Titel gerade ansehnliche Rallys hin. Kursgewinne auf Monatssicht von rund zehn Prozent bei Nvidia und 20 Prozent bei Varta stehen zu Buche. Auf Jahressicht steht das Papier von Nvidia gar über 150 Prozent im Plus.

(Fast) alle Top-Aktien im Gepäck

Dass Investoren mehr als nur einen Grund haben können, um Aktien zu kaufen beweist Top-Trader Christian Jagd ( Portfoliomatrix ). In seinem wikifolio Intelligent Matrix Trend finden sich darum auch gleich sieben der dieswöchigen Top-10 Aktien. In eigenen Worten beschreibt er dies wie folgt: Das wikifolio soll Anlagechancen aus einem breiten, internationalen Anlagespektrum wahrnehmen. Aus diesem Grund soll dem Portfoliomanagement bewusst nur wenige anlagetechnischen Beschränkungen auferlegt werden, um das volle Potential des Managements und der Finanzmärkte auszuschöpfen.“

Bisher gelingt Jagd dies mit Bravour. Seit Beginn des wikifolios 2014 konnte Jagd den Wert um über 480 Prozent steigern. Die durchschnittliche jährliche Performance liegt damit bei sagenhaften 31,4 Prozent.

Intelligent Matrix Trend Portfoliomatrix DE000LS9FEG3 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +442,8 % seit 25.03.2014

-23,2 % 1 Jahr 0,82 × Risiko-Faktor

EUR 39.398.411,73 Investiertes Kapital Über 480 Prozent Wertzuwachs