Amazons Mobilfunkpläne belasten Deutsche Telekom

Registriere dich oder melde dich an, um die wikifolio Insights zur Deutsche Telekom Aktie zu sehen! Registrieren Login

Andreas Mayer (FNIInvest), in dessen wikifolio FNI Triple Three Growth Shares die Aktie der Deutschen Telekom derzeit mit 5,9 % gewichtet ist, erklärt die Ausgangslage: „Am Freitagnachmittag berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg, dass der weltgrößte Onlinehändler Amazon sich aktuell in Gesprächen befinde, seinen Kunden kostenlose oder sehr günstige Mobilfunktarife in den USA anzubieten. Demnach sollen für das Angebot bereits Gespräche über eine mögliche Kooperation sowohl mit T-Mobile, als auch mit dem größten Mobilfunkbetreiber der USA, Verizon, sowie mit dem Neueinsteiger Dish gelaufen sein.“

Die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete am Freitag, dass Amazon den Einstieg in den Mobilfunkmarkt plant. Die Aktie der Deutsche Telekom brach daraufhin ein. wikifolio Trader nutzen die Kursverluste nun vermehrt für Käufe.

Bis es zu einer endgültigen Entscheidung kommt, kann man davon ausgehen, dass die Lage weiterhin volatil und angespannt bleibt. Andreas Mayer FNIInvest

Andreas Mayer ( FNIInvest ), in dessen wikifolio FNI Triple Three Growth Shares die Aktie der Deutschen Telekom derzeit mit 5,9 % gewichtet ist, erklärt die Ausgangslage: „Am Freitagnachmittag berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg, dass der weltgrößte Onlinehändler Amazon sich aktuell in Gesprächen befinde, seinen Kunden kostenlose oder sehr günstige Mobilfunktarife in den USA anzubieten. Demnach sollen für das Angebot bereits Gespräche über eine mögliche Kooperation sowohl mit T-Mobile, als auch mit dem größten Mobilfunkbetreiber der USA, Verizon, sowie mit dem Neueinsteiger Dish gelaufen sein.“

FNI Triple Three Growth Shares FNIInvest DE000LS9PHH3 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +31,1 % seit 31.08.2019 +1,4 % 1 Jahr 0,62 × Risiko-Faktor EUR 275.544,05 Investiertes Kapital Ø-Perf. pro Jahr: +7,3 Prozent

Auf diese Nachricht folgte laut Mayer prompt eine Gegendarstellung von zwei der Mobilfunkanbieter: „T-Mobile und Verizon dementierten umgehend, dass es Verhandlungen mit Amazon gebe. Ein T-Mobile-Sprecher teilte mit, Amazon sei seit Jahren ein wichtiger Partner des Unternehmens. Es gebe aber keinen Austausch über den Start eines gemeinsamen Mobilfunkangebots.“ Den Fall der Deutsche-Telekom-Aktie konnte dieses Statement jedoch nicht bremsen. Mayer erläutert: „Die Anteile der Deutschen Telekom sind im Zuge dieser News um über 9 % eingebrochen, da nun die Gefahr besteht, dass Kunden eher zu einem kostengünstigeren Angebot von Amazon wechseln würden. Bis es zu einer endgültigen Entscheidung kommt, kann man davon ausgehen, dass die Lage weiterhin volatil und angespannt bleibt.“

Aktienkurs Deutsche Telekom

Community-Insights

Ein Blick auf das Trading-Sentiment für die Aktie der Deutsche Telekom zeigt, dass wikifolio Trader die Kursverluste aktuell vermehrt für Käufe nutzen. Die Nachricht um den möglichen Mobilfunkeinstieg von Amazon scheint sie also weniger zu verunsichern als den Gesamtmarkt.

Und was meinst du? Herrscht zurecht Panik bei Telekom-Investoren? Stimme ab, um zu sehen, welche Top-Trader deiner Meinung sind.

Mehr spannende News und Einschätzungen zu heißen Aktien... Weitere Magazine-Artikel