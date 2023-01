Nel: Große Wachstumschancen sind Fluch und Segen zugleich

Die Norweger stellen Wasserstoff aus elektrischer Energie her und liefern Lösungen zur Speicherung und Verteilung. An der Börse waren Unternehmen, die (noch) nicht profitabel sind, 2022 aber wenig gefragt. Dazu zählt auch Nel. Die Zinswende macht ihnen zu schaffen. Außerdem bleibt Wasserstoff ein Hoffnungsträger für die Zukunft – ob er eine große Rolle spielen kann und wird, ist immer noch unklar.

Keine News, Insights und Storys mehr verpassen! Jetzt den wikifolio Newsletter abonnieren!

General Motos springt auf den Zug auf

Immerhin gab es im November positive Nachrichten: GM und Nel arbeiten zusammen. Ziel ist es, gemeinsam die PEM-Elektrolyseur-Plattform, mit der grüner Wasserstoff erzeugt und verflüssigt werden kann, zu industrialisieren und die Brennstoffzellentechnologie profitabel zu vermarkten. Noch ist dies aber Zukunftsmusik – und auch dort liegen mögliche Gewinne.

Ein Unternehmen, dass bereits seit 1927 existiert, ist nun wirklich ein Langfrist-Kandidat für jedes Depot, das auf das Themengebiet Wasserstoff setzt. Arnd-Rüdiger Schwarz ARMEGAS

Anleger, die sich nun aber an Pure Playern aus dem Wasserstoff-Segment langfristig beteiligen wollen, kommen an Nel laut wikifolio Trader Arnd-Rüdiger Schwarz ( ARMEGAS) fast nicht vorbei: „Ein Unternehmen, dass bereits seit 1927 existiert, ist nun wirklich ein Langfrist-Kandidat für jedes Depot, das auf das Themengebiet Wasserstoff setzt. Gerade die letzten Jahre hat das Wachstum nochmals stark zugenommen, da man nicht nur alkalische Elektrolyseur-Plattformen, sondern auch die moderneren PEM-Elektrolyseure anbietet.“

Wappnen gegen neue Konkurrenten auf dem Wachstumsmarkt

Und dieser Markt für Elektrolyseure wächst laut Schwarz, der mit Investment in Wasserstoff Aktien rund um das Thema ein eigenes wikifolio ins Leben gerufen hat, sehr rasant: „Verschiedene Studien gehen für die nächsten Jahre von durchschnittlichen Wachstumsraten von deutlich über 50 Prozent aus. Hier liegt sowohl die größte Chance als auch das größte Risiko. Sehr viele Unternehmen drängen in einen solchen Wachstumsmarkt, was wiederum mittelfristig auf die Margen drücken könnte. Da Nel aktuell noch keine Gewinne schreibt, ist man darauf angewiesen, langfristig kostendeckende Marktpreise durchsetzen zu können.“

Die Norweger bringen den einen oder anderen Vorteil gegenüber der Konkurrenz mit, weiß der Trader: „Nel hat Kunden in über 80 Ländern und hat bereits über 3.500 Systeme ausgeliefert. Da man seit 95 Jahren am Markt aktiv ist, kann sich ein Kunde auf langfristige Partnerschaften einstellen, was bei komplexen Anlagen sicher von Vorteil ist.“

Investment in Wasserstoff Aktien ARMEGAS DE000LS9NE38 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +271,1 % seit 11.09.2018

+0,9 % 1 Jahr 0,88 × Risiko-Faktor

EUR 14.876.979,22 Investiertes Kapital Ø-Perf. pro Jahr: 34,6 Prozent

Norwegen als Vorreiter bei erneuerbarer Energie

Die Aktie ist aber sicher nichts für schwache Nerven. „Seit dem Hoch der Aktie im Januar 2021 hat Nel zwischenzeitig über 70 Prozent an Wert verloren“, bestätigt Schwarz. Und sieht darin eine notwendige Bereinigung: „Die Flucht des spekulativen Geldes ist meiner Meinung nach positiv zu werten, da nun eher langfristige Investoren investiert sein sollten.“ Außerdem biete das politische und ökonomische Umfeld in Norwegen eine sehr gute Ausgangslage, erklärt Schwarz: „In wenig anderen Ländern wird die Transformation hin zu erneuerbaren Energien so schnell vorangetrieben wie in dem skandinavischen Land.“

Gut fürs Trading, kein Langfrist-Kandidat fürs Depot

Die Volatilität der Aktie und die unsicheren Zukunftsaussichten machen wikifolio Trader Richard Dobetsberger ( Ritschy) skeptisch. Die Aktie sei für Trading-Zwecke gut geeignet, ein Langfrist-Kandidat fürs Depot sei sie aber nicht, erklärt er: „Es gibt zu viel Konkurrenz und es ist fragwürdig, wie sich die Zukunft entwickelt.“ Chancen sieht er lediglich bei einer etwaigen Expansion in die USA, Vorteile gegenüber der Konkurrenz seien Mangelware.

UMBRELLA Ritschy DE000LS9AVX3 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +1.456,8 % seit 16.09.2012

+2,7 % 1 Jahr 0,77 × Risiko-Faktor

EUR 22.749.902,08 Investiertes Kapital Ø-Perf. pro Jahr: 30,5 Prozent

Alle wikifolios mit NEL im Depot! Erfahre, in welchen investierbaren wikifolios die Aktie vertreten ist und wie Trader das Papier handeln. wikifolio-Suche