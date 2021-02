Neue investierbare wikifolios KW 51

Liebe Trader und Anleger seit heute dürfen wir 107 neue Strategien im Kreise der wikifolios mit dem Status "investierbar" begrüßen. Das heißt, wir haben die 2.000 er Marke der investierbaren Handelsideen überschritten!

Gesamt sind nun 2.036 auf wikifolios basierende Zertifikate über die Börse Stuttgart oder außerbörslich bei Lang und Schwarz handelbar. Das wurde auch bei uns im wikifolio.com Office mit einer 2.000-investierbare-wikifolios-Torte gefeiert.

Sortiert nach wikifolio-Tradern in alphabetischer Reihenfolge ist untenstehend nachzulesen welche Handelsideen neu dabei sind.

Viel Spaß beim Entdecken!

wikifolioWFTrader

Super Aktien GlobalBESTOF00Aktienwolf

Alpha x3 Trading543X25SAlphax3

Value-Unternehmen mit Zukunft2012345Anleger3000

AC Multi-Aktienselektion GlobalCONTROL2AssetController

Harry Gallob Market Trends00GALLOBBeklebl

now loser/next winnerACLUBFACBoersenwolf

Quo Vadis Leitindizes long/short01111982Boersenwolf

American Technology mit HebelAMTECHbreweriana

Smart DiversitySD0001BullandBear

Investment in WachstumXLPROFITCalimero

Frankfurt calling07012013ChrisN

InsiderdatenINSIDE01Clown

DayTrad2DAYT02Dahab

Wachstum mit Aktien long/shortINPROFITDummies

weltweite Assets in BalanceLAZYINVWDummies

Trendstärke Rangliste Deutschl.MK000001emakon

Albatros FINDERErtragreich

Turbo-TechnikDAXTECH1Force2Invest

Anticyclic Asset AllocationAAALLOCftw

fünf Sterne Aktienscreener DFSCRENRfuenfSterne

fünf Sterne WertschöpfungsAktienDFWERT00fuenfSterne

Giksi Value HoldingsGIKSI411giksi

Unternehmen mit Chancen INHYDHanseInvest

Highperformer AktienresearchAPICKINGHighperformer

Deutschland Top TradingDEHEBEL2Hightrader

Asia OpportunitiesASIA1000Hubi

Aktien Weltweit nach IchimokuICHIMOK0IchimokuTrader

Österreich IOESTERIhrDepot

HighRiskTakerHRSKTKRInfilTrader

Trendfolgemodell WeltweitWWTFXJamy

Trendfolgemodell Emerging MarketEMTFXJamy

DreamteaDREAMTEAJensVoigt

Jerkshires EmpireJ1RKSH1RJerkshire

TOP Europa - AsienJSTOPEURJochenSchmidt

Dual Momentum InvestingDUALMOMEJosiInvest

Long/Short Strategie SLCHARTSSLKCH

Unter FairvalueKONG0001KongQiu

KSTrading Hebelwachstum & Invest1888888KSTrading

Strategie mit ZertifikatenZERTI000LarsJ

LPI-PortfolioLATSO00LarsPoggensee

langfr. System-StrategieLTIASSL1LongTermInvest

HAZZ V3.16BESTMADDMaddinTraderInv

MytradesMYTRADESMaddinTraderInv

VieleAktienNICORUMaddinTraderInv

Aktien-Bonds-RisikogewichtetVERMRGMarketResearch

Branchen-Hedge & Fair ValueBH100MarkusHu

Absolute Value Invest (World)ABSVALUEMarkusS

Firmen aus der Konsumindustrie00KONSUMMathias76

Cash4everHAVEMONEMaxSteel

MCM Investment WorldwideMCM10000MCMInvestment

AKTIEN ONLY60000001MichaelM

Technisches WachstumTECHNIWAMightyDax

Top Dividenden WeltTOPDIVWOMirki

BergsteigerKRE33mkey

TalfahrerKRE32mkey

ShorttimetradingWZHPNHMomentumtrader1

Trends der Zukunft2050TDZMrPeak

Investieren mit LeverageMSTMH007MSInvestor

Trade to ParadiseTHAILANDMuensteraner

Derivate plusDISCHANCObbTrader

ValueInvesting ohne HebelHJ281037OlliF

GOLDEN STOCKSAAA11111OnkelDagobert

AKTIENCHANCE DEUTSCHLANDACDNITZOSTRADINGONOW

iWiki AktienstrategieTAKABAPerformanceIMC

iWiki Anleihenstrategie PIMC14PerformanceIMC

Petrus Linus Absolute ReturnPELIARPetrusLinus

Rente 2040MD151Pin15

QMAXX x1 Long & Short TradingDAXETFX1QMAXX

Bayer Global MacroRBAYERGMRBGlobalMacro

Deutschland-Werte-StaffelungJOAMBLOrehe88

Cashflow Value InvestingCFSTOCKSRiskmanager

RitterTrading ExtremEXTREM01RitterTrading

Riu Trading mit HebelRIU2014riu

RRB Bonds 4 URRBB4URobinBofolio

RRB FX4TrendRRBFX4RobinBofolio

Spekulativ Sentiment-TradingRAGSSTRockstarAssets

Trendstarke Deutsche Aktien 2TRENDD02Salamander

Go Wall StreetGOWALLSTSalamander

SchwarzerSchwanAAA88888SchwarzerSchwan

Global Share Trader17171717Sethosmenes

Good old longterm valueinvestVALINVESshaddi

Umsatzentwicklung 2020FASOLTSharebenhaufen

PowerShareWareSKLPSWShareTrader

GoldundSilberliebichsehrGOLDIGSilberhirsch

Commodity Swing TradingSOLIVER3soliver

Dipp&WhippD8WIPPsqapll

DUESENTRIEB FUTURE GROWTHDUESENTRstardustkidd

Strategie AusbruchSONNESteffenP

StoneCave Value DIVAEUStoneCave

Sunburst2013SUNBURSTSunburst

INNOVATION & TECHNOLOGIEEARTHONETANIT

Liberalis DepotLD2013Tekinvest

Globale DividendenstarsGLOBDIVSTharsonius

Wie für mein EigenesWME2014Thesaurarius

US-Werte RSTSRSTRUSTomS01

Deutsche Technikwerte RSTSTDAXRSTomS01

TS TradingTSVRSHTomS01

Go Global251244TopPerformance1

MACD und Momentum Trading18371TradingExperte

Absolute ChanceABSOCHANTrimuc60

Trading ExcellenceTRADEXCETrimuc60

Sinful InvestmentVICE2012ulineustadt

V3 VALUE OPPORTUNITIESV3VALUEV3VO

Bad HabitsBH2014ValueBetatRisk

Value Deutschland + Global BSC1892valuedt

Trading No. 3ZF000003Zahlenfreund

meinerster1000er1000ERZertifikato

