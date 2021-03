Nordex-Aktie im Rallye-Modus

Dass der DAX gestern ein neues Jahreshoch markiert hat, ist ohne Zweifel ein Erfolg. Für die Aktionäre des Windanlagenbauers Nordex gehören solche Meldungen allerdings längst zum Alltag. Seit dem Jahreswechsel ist die SDAX- und TecDAX- notierte Windenergieaktie um über 70 Prozent gestiegen. Neben einem weiteren neuen Jahreshoch wurde gestern der höchste Stand seit Mai 2017 markiert. Während der DAX gerade mit seiner 200-Tage-Linie kämpft, liegt die Nordex-Aktie dank der anhaltenden Rallye bereits 40 Prozent über diesem vielbeachteten gleitenden Durchschnitt.

Die Gründe für die überdurchschnittlich starke Performance dürften ein Mix aus guten Unternehmensnachrichten, positiven Analystenkommentaren und der steigenden Nachfrage durch die Trendfolger am Aktienmarkt sein. Je besser sich die Aktie entwickelt, desto mehr Investoren werden auf den Hamburger Konzern aufmerksam. In den vergangenen Jahren war das Interesse noch eher gering. Von dem Ende 2015 erreichten Allzeithoch war der Kurs im Tief um 80 Prozent gefallen. Nun also der Turnaround, was die Aktie für viele Trader wieder interessant macht.

Relative Stärke als Einstiegskriterium