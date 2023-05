Nordex: Turnaround dank politischer Unterstützung?

Registriere dich oder melde dich an, um die wikifolio Insights zur Nordex Aktie zu sehen! Registrieren Login

Das Ziel, den Anteil der „grünen“ Stromerzeugung möglichst schnell und deutlich auszuweiten, wird mit großem Nachdruck verfolgt. Weil der Fortschritt aber noch überschaubar bleibt, wären weitere staatliche Unterstützungsprogramme keine Überraschung. Ein Umfeld, das für die entsprechenden Branchenplayer eigentlich perfekt sein müsste.

Bislang wurde vor allem viel Geld verbrannt

Umso erstaunlicher ist es, dass der Windkraftanlagen-Hersteller Nordex immer noch hohe Verluste schreibt. Im Startquartal des laufenden Jahres erlitt das Unternehmen trotz eines Umsatzes von 1,22 Mrd. Euro (+30 Prozent) beim EBITDA ein Minus, das mit 115 Mio. Euro sogar noch 26 Mio. Euro höher lag als im Vorjahr. Der Verlust beim Nettoergebnis stieg von 150 Mio. auf 215 Mio. Euro. Auch der Free Cashflow fiel mit 115 Mio. Euro erneut negativ aus. Weil solche Ergebnisse bei Nordex keine Ausnahme sind, musste sich der Konzern im vergangenen Jahr gleich zweimal neues Geld über Kapitalerhöhungen besorgen.

Die Aktie, die im Frühjahr 2021 bis auf fast 30 Euro geklettert war, brach im Laufe des vergangenen Jahres bis auf gut 7 Euro ein. Nach einem Doppel-Tief dort konnte sich der Kurs zunächst mehr als verdoppeln, um zuletzt wieder etwas abzurutschen. Aktuell kostet die Aktie rund 11 Euro.

Vom Zahlenwerk her soll jetzt aber endlich alles besser werden, wie auch die auf aktien.guide abgebildeten Prognosen zu Umsatz und Gewinnmargen deutlich zeigen. Nach vielen Jahren des harten und die Profitabilität belastenden Wettbewerbs scheint Nordex jetzt in der Lage zu sein, die Preise deutlich anzuheben. Dadurch besteht laut offiziellem Ausblick zumindest die Möglichkeit einer Gewinnerzielung im laufenden Jahr, wenn auch nur auf EBITDA-Basis. Nach Ansicht der Citigroup-Analysten dürfte das zurückliegende Quartal den Tiefpunkt der Rentabilität markieren. Gleichzeitig sei das von Firmenchef José Luis Blanco angepeilte EBITDA-Margenziel von 8 Prozent noch nicht in Sicht. Die Kollegen von Jefferies sehen bei Nordex eine solide Wende zurück zu Profitabilität und damit auch höherer Glaubwürdigkeit. Die Strategen rechnen in den kommenden Quartalen bereits mit einer Annäherung an die mittelfristige Zielmarke. Die jeweiligen Kursziele liegen bei 14,50 bzw. 15,00 Euro.

Nordex zählt zu den 100 beliebtesten Aktien

Bei wikifolio.com ist die Nordex-Aktie in den vergangenen Wochen und Monaten mehrheitlich gekauft worden. Auf Jahressicht liegt die Quote der Käufe bei 59 Prozent aller Transaktionen, wie das entsprechende Trading-Sentiment belegt. Die zunehmende Beliebtheit des Titels zeigt sich auch daran, das Nordex Bestandteil des wikifolios Top 100 Community Aktien M ist. Hier versammeln sich die 100 in der Community beliebtesten Aktien. Konkret geht es bei dem Auswahlprozess darum, in wie vielen wikifolios mit Investitionen von mindestens 100.000 Euro im zugehörigen Zertifikat die jeweilige Aktie enthalten ist.

Top 100 Community Aktien M wikifolioAG DE000LS9PUT1 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +17,8 % seit 27.02.2020 -4,2 % 1 Jahr 0,86 × Risiko-Faktor EUR 131.035,89 Investiertes Kapital Ø-Perf. pro Jahr: +5,3 Prozent

